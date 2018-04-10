Политика

Новости

Авиакомпаниям объявили новые правилах полетов в Средиземноморье из-за Сирии

Авиакомпании, выполняющие рейсы в средиземноморском регионе, оповещены о готовности к новым правилам полетов из-за возможных пусков ракет по целям в Сирии в ближайшие часы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости потенциального пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов... в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям», - сказал источник.

По его словам, авиаперевозчики предупреждены о том, что в ближайшие 72 часа возможно нанесение ракетных ударов по целям в Сирии.

Авиакомпаниям рекомендовано планировать полеты с учетом НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации - ред.), отметил он.

По его словам, предупреждения получили ряд европейских, российских авиакомпаний, а также перевозчики стран СНГ.