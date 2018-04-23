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Внук Зюганова может стать бизнес-омбудсменом Москвы

Депутат Мосгордумы и внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может стать новым бизнес-омбудсменом Москвы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к московскому парламенту.

Сейчас Леонид Зюганов руководит комиссией Мосгордумы по науке и промышленности. В беседе с «Коммерсантом» он отметил, что в его компетенции находятся «все проблемы малого и среднего бизнеса».

В ответ на вопрос о предстоящем назначении парламентарий сказал, что получал предложение, но пока нет «никаких серьезных договоренностей». Леонид Зюганов добавил также, что «пока четкой уверенности нет», что он будет участвовать в выборах в Мосгордуму в 2019 г.

Уполномоченный по правам предпринимателей Москвы назначается мэром по согласованию с федеральным правительством сроком на пять лет. Кандидату должно быть не менее 30 лет – этот ценз внук Зюганова пройдет в июне, указывает газета.

Сейчас эту должность занимает Михаил Вышегородов. Он был назначен на этот пост в 2013 г. от партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа». На звонок газеты Вышегородов не ответил.

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