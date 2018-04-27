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Суд отказал жителю Свердловской области в иске к Ройзману

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить иск жителя Свердловской области к мэру города Евгению Ройзману на 650 000 руб., сообщили «Интерфакс-Урал» в суде.

«Суд встал на мою сторону и отклонил иск наркоторговца! Мое уважение суду. Благодарю всех добрых людей за поддержку. Сила в правде», – написал Ройзман на своей странице в Twitter.

Ого! Суд встал на мою сторону и отклонил иск наркоторговца!

Мое уважение суду. Благодарю всех добрых людей за поддержку.

Сила в правде. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 27 апреля 2018 г.

Истец заявлял, что на страницах своего блога Ройзман опубликовал его личные данные, а также оскорбительные комментарии и недостоверную информацию. Он просил удалить публикацию, дать опровержение и компенсировать моральный вред в размере 650 000 руб.

Ройзман утверждал, что заявление на него написал наркоторговец, который был осужден в 2011 г., а через некоторое время вышел по УДО.

Ройзман в 1999 г. основал фонд «Город без наркотиков» для борьбы с наркоторговлей. В 2013 г. он вышел из состава учредителей фонда в связи с избранием мэром Екатеринбурга.