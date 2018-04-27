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Навальный отказался от предложенного мэрией Москвы маршрута шествия 5 мая

Политик Алексей Навальный отказался от предложенного мэрией Москвы места проведения митинга 5 мая - на проспекте Академика Сахарова.

«В мэрию направили письмо о том, что их "согласование" – это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города», – написал Навальный на своей странице в Twitter.

Мэрия Москвы предлагает нам провести "шествие" вне Садового кольца и с маршрутом продолжительностью 350 метров.

Именно против такой чиновничьей наглости мы и проводим митинг 5 мая. Мы граждане и у нас есть права. Акция в Москве: улица Тверская в 14-00. — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2018 г.

Он отметил, что организаторов не устраивает ни место проведения акции – за пределами Садового кольца, ни маршрут шествия протяженностью 350 метров.

Московские власти предложили сторонникам Навального провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на проспекте Академика Сахарова, сообщал «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Такое решение было принято с учетом загруженности центра в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, объяснял чиновник.

Объявленная Навальным общероссийская акция протеста 5 мая приурочена к инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Политик называл целью митинга обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.

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