Политика

Новости

ФСБ провела обыски у заместителей главы Серпуховского района

Сотрудники подмосковного управления ФСБ и отдела экономических преступлений провели обыски дома у первого заместителя главы Серпуховского района Ирины Филатовой, а также у заместителя руководителя администрации Марины Атаманюк и ее сына. Об этом сообщает администрация Серпуховского района.

Следственные мероприятия также прошли дома у директора парка «Дракино» Ольги Казаковой и в конноспортивном клубе «Пегас».

«Что именно искали эти люди — неизвестно. Никаких документов изъято не было. В администрации Серпуховского района расценивают такого рода действия как продолжение психологического давления на сотрудников, начавшегося две недели назад с обысков в рабочих кабинетах», — говорится в сообщении администрации.

Обыски связаны с давлением на главу Серпуховского района Александра Шестуна, который выступает за закрытие полигона твердых бытовых отходов «Лесная», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в районной администрации. Комментария правоохранительных органов нет.

Глава Серпуховского района выступает за закрытие мусорного полигона «Лесная». Правительство Подмосковья настаивает на том, чтобы свалка продолжала работать как минимум до 2021 г., пояснила администрация. «Кроме того, подмосковные власти не устраивает перспектива того, что действующий глава района Александр Шестун может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в сентябре муниципальных выборах», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле правоохранительные органы провели обыски в здании администрации Серпуховского района. Были изъяты документы за 2007-2008 гг.

10 крупнейших свалок Подмосковья