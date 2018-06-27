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Бывший губернатор Белых начал отбывать наказание в рязанской колонии

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного на восемь лет лишения свободы за взятку, отправили отбывать наказание в рязанскую колонию. Об этом ТАСС рассказала его супруга Екатерина Белых: «Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань». В какую именно колонию – она не уточнила.

Белых отправили из следственного изолятора в колонию в понедельник. ФСИН не раскрывала регион. Это может быть колония недалеко от Москвы или Кировская область, предполагал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. О том, что Белых отправили в Рязань, в среду написал «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Здоровье Белых позволило его этапировать, сказал Мельников. У бывшего губернатора сахарный диабет, а после ареста ему поставили еще два диагноза: энцефалопатия (заболевание мозга) и катаракта.

Белых задержали в 2016 г. по подозрению в получении взятки. Тогда он был губернатором Кировской области. После задержания его освободили от этой должности в связи «с утратой доверия». В феврале 2018 г. суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. Белых не признал вину.

Ранее этапировали бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который также осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку. Он будет отбывать наказание в колонии под Тверью.

Никита Белых в суде