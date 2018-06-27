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ОЗХО поддержала предложение Британии определять виновников химических атак

Участники специальной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили предложенный Великобританией проект по расширению мандата организации, сообщил британский постпред при ОЗХО Питер Уилсон на своей странице в Twitter. По его словам, 82 делегата проголосовали «за», против выступили 24.

Великобритания предложила наделить ОЗХО полномочиями определять ответственных за применение химического оружия. Сейчас специалисты ОЗХО уполномочены проводить лишь проверку фактов использования запрещенных химических веществ.

The @OPCW voted through the UK Decision co-sponsored by 30 States that will now allow it not just to say when chemical weapons are used but by whom



An overwhelming majority to restore the taboo against CW



82 voted for

24 against#CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/PSIvrzqavq — Peter Wilson (@PeterWilson) 27 июня 2018 г.

Лондон выступил с инициативой расширить полномочия ОЗХО после того, как в марте в английском Солсбери на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Британские власти обвинили в произошедшем Россию. Москва отрицает свою причастность к инциденту и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Специалисты ОЗХО подтвердили выводы британских экспертов о типе примененного против Скрипалей отравляющего вещества, однако не обозначили место происхождения яда.

С предложением Великобритании в ОЗХО выступал министр иностранных дел страны Борис Джонсон. Он напомнил делегатам о произошедшем в Солсбери, а также о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе в апреле этого года. Россия, Сирия и Иран выступали против расширения полномочий ОЗХО.

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