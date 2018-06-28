Политика

Новости

Путин сообщил о выводе из Сирии более тысячи российских военных

За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

«Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас», — сказал Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле (цитата «Интерфакса»).

Сколько российских военнослужащих и единиц техники остается в Сирии, президент не уточнил.

Путин в декабре прошлого года отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Тогда он заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов» с помощью Вооруженных сил России. В Сирии продолжают функционировать две российские военные базы — в Хмеймиме и Тартусе, а также Центр по примирению враждующих сторон.

Это был третий раз, когда Путин объявлял о выводе «основной части» российской группировки из Сирии. Впервые президент заявил об этом в марте 2016 г. после возобновления межсирийских переговоров в Женеве. Тогда группировка была сокращена почти на половину боевых самолетов и вертолетов.

Второй раз Путин согласился с предложением Минобороны о сокращении сил в Сирии в декабре 2016 г., после того как Россией, Ираном и Турцией была достигнута договоренность о начале переговоров по военной деэскалации в стране.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска