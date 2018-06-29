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ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение малазийского Boeing

Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 г. и сотрудничать для установления истины. Об этом говорится в заявлении стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе.

«[ЕС] призывает Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями для установления истины, справедливости и подотчетности», – говорится в документе.

Там отмечается, что ЕС вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции 2166 Совбеза ООН в отношении сбитого MH17. Соответствующая резолюция была принята в июле 2014 г. Поддержавшие ее страны – члены Совбеза, в том числе Россия, «самым решительный образом» осудили действия, которые привели к крушению авиалайнера, и призвали провести всестороннее независимое расследование.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. на юго-востоке Украины. Согласно результатам расследования, самолет начал разваливаться на части еще в воздухе, так как в него попала ракета. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В мае 2018 г. международная следственная группа заявила, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который принадлежал курской 53-й зенитной бригаде Вооруженных сил России. Москва опровергает эти обвинения.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17