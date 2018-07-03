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Россвязь заявила об отсутствии оборудования для исполнения закона Яровой

Операторы связи не могут легально исполнить требования закона Яровой о хранении записей разговоров и сообщений абонентов, поскольку у них нет сертифицированного оборудования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарий Россвязи.

Федеральное агентство связи поясняет, что в системе сертификации в области связи пока отсутствуют сертификаты соответствия на «технические средства накопления голосовой информации для оперативно-розыскных мероприятий». Однако положения закона, обязывающие операторов в течение полугода хранить сведения о переписке и разговорах пользователей, начали действовать 1 июля.

Минкомсвязи, в свою очередь, сообщило, что производить такое оборудование могут лишь семь компаний, а право тестировать его есть только у испытательного центра сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. При этом выдавать сертификаты центр не может, говорит источник газеты в институте.

Сейчас процедуру аккредитации для этого проходят несколько органов сертификации и испытательных лабораторий. Завершить ее планируется в III–IV квартале 2018 г., пояснила Россвязь. Такой ответ содержится в письме министерства на запрос гендиректора Ассоциации операторов телефонной связи Сергея Ефимова. Использование несертифицированного оборудования может привести к административной ответственности, говорится в комментарии министерства.

Представитель одного из сотовых операторов подтвердил газете, что сертифицированного оборудования для исполнения закона нет. Сотрудник одной из крупнейших на рынке связи компаний подчеркнул, что операторы «в трезвом уме и твердой памяти» не станут хранить информацию на не одобренных властями устройствах. «Оборудование стоит денег. Если купить несертифицированное, оно может не соответствовать требованиям», – заключил он.

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