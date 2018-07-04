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На выборах мэра Москвы создадут более 200 участков для дачников

На выборах мэра Москвы будет создано более 200 участков для дачников, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев на заседании комиссии. По его словам, Мосгоризбирком представил в ЦИК полный пакет документов, описывающих расположение участков. Согласно постановлению самого Мосгоризбиркома, их полный список должен быть опубликован до 24 июля.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов добавил, что учтены почти все требования московского штаба наблюдателей: на участках обеспечат стопроцентное видеонаблюдение, территориально они не будут совпадать с участками, где будут проходить выборы местной власти (или как минимум будут иметь отдельный вход).

Единственное, с чем не согласен Мосгоризбирком, - так это требование обеспечить питанием наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов за городом. «Так мы всех наблюдателей должны будем кормить, соберутся одни голодные», - опасается Горбунов.

В среду ЦИК утвердил типовую форму соглашения, на основании которого регионы смогут создавать экстерриториальные участки. Как напомнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в эксперименте по организации мобильного голосования на региональном уровне примут участие шесть регионов: Москва и Московская область, а также Владимирская, Калужская, Тверская и Ярославская области.

Во вторник столичная мэрия опубликовала перечень потенциальных мест для создания временных избирательных участков. Всего в Подмосковье их насчитывается 172, больше всего - в Наро-Фоминском городском округе, Солнечногорском районе и городском округе Истра.

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