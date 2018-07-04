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Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости США. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

День независимости от Великобритании в США празднуют 4 июля. В этом году исполняется 242 года с момента провозглашения независимости.

Российская сторона сейчас готовится к встрече президентов России и США. Мероприятие запланировано на 16 июля в Финляндии. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа. До этого они лишь два раза общались на полях саммитов.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на источник сообщал, что Трамп хочет провести встречу с Путиным в формате один на один, лишь в присутствии переводчика. Позже, по данным собеседника, к беседе присоединятся члены делегаций. Американский президент указывал, что хочет поговорить с российским коллегой о ситуации в Сирии и на Украине, а также о возможном вмешательстве России в выборы в США. Песков, в свою очередь, говорил, что Путину «абсолютно подходит» формат встречи тет-а-тет с президентом США.

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