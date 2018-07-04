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Песков опроверг сообщения о переносе места встречи Путина и Трампа

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа никогда не планировался в финском городе Ванта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ванта никогда не фигурировала [в числе возможных мест такой встречи], никто там и не думал [ее проводить]», – сказал Песков.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat писала, что расположенный недалеко от Хельсинки город Ванта рассматривался в качестве места встречи Путина и Трампа, однако затем этот вариант был отвергнут.

В конце июня Кремль объявил, что встреча президента России и его американского коллеги пройдет 16 июля в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа. До этого они лишь два раза общались на полях саммитов.

Трамп хочет начать встречу с Путиным в формате один на один, лишь в присутствии переводчика, сообщал CNN со ссылкой на источник. Потом, по данным собеседника, к беседе присоединятся члены делегаций. Американский президент заявлял, что намерен обсудить с Путиным ситуации в Сирии и на Украине, а также возможное вмешательство России в выборы в США. По словам Пескова, Путину «абсолютно подходит» формат встречи тет-а-тет с президентом США.

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