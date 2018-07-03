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Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Трампом тет-а-тет

Президенту России Владимиру Путину «абсолютно подходит» формат встречи тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение телеканала CNN о желании Трампа провести встречу с Путиным один на один до начала переговоров делегаций двух стран 16 июля в Хельсинки.

«Президент Путин абсолютно комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам», – добавил Песков. «Мы не исключаем, что, если это будет согласовано, сначала состоится встреча президентов с глазу на глаз», – сказал представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщили ранее Кремль и Белый дом. Это будет первая полноформатная встреча президентов России и США. До этого они лишь два раза общались на полях тех или иных саммитов.

Трамп хочет начать встречу с Путиным в формате один на один, лишь в присутствии переводчика, сообщил CNN со ссылкой на источник. Потом, по его словам, к беседе присоединятся члены делегаций. Американский президент в июне упоминал, что хочет поговорить с Путиным «обо всем». В сообщении Кремля отмечалось, что темой встречи станет состояние и перспективы российско-американских отношений, а также «актуальные вопросы международной повестки». В свою очередь, европейские дипломаты и американские чиновники ожидают, что Трамп попросит Путина уменьшить военное присутствие Ирана в Сирии. Трамп может на встрече поднять тему о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, говорил вице-президент США Майк Пенс.

Детали первой встречи Путина и Трампа