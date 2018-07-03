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CNN узнал о намерении Трампа провести с Путиным встречу один на один

Президент США Дональд Трамп планирует начать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки в формате один на один, лишь в присутствии переводчиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника, знакомого с намерениями американского лидера. Лишь после к беседе присоединятся члены делегаций, сказал собеседник CNN.

Трамп расположен к тому, чтобы начинать знаковые международные встречи с личных бесед, отмечает телеканал. Так было, в частности, во время американо-северокорейского саммита, когда лидеры США и КНДР около часа беседовали в узком формате. Позже американский президент оценил дискуссию как «очень-очень хорошую».

В конце июня Трамп заявлял, что хочет поговорить с Путиным «обо всем». Лидеры России и США намерены обсудить Украину, Сирию, выборы, мировые события.

Некоторые представители администрации США опасаются, что в частном разговоре преимущество может оказаться на стороне Путина, которого они считают более опытным переговорщиком, отмечает CNN.

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