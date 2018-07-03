Конгрессмены из США приехали в Госдуму

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и Председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби duma.gov.ru

Во вторник в Госдуме прошла встреча депутатов с делегацией конгресса США. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, это «первая за многие годы» делегация конгресса США в российском парламенте. Группу возглавил председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби.

Накануне конгрессмены уже встретились в Санкт-Петербурге с губернатором Георгием Полтавченко и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Визит делегации проходит в преддверии российско-американского саммита, который состоится в Хельсинки 16 июля.

Дума готова к диалогу с американскими коллегами, заявил на встрече Володин. «Нам есть о чем поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения равны нулю», – добавил спикер. Инициатива встречи принадлежит послу США в России Джону Хантсману. Само мероприятие прошло в закрытом режиме. Один из собеседников, близких к думскому руководству, уточнил, что ее закрыли по «инициативе американских коллег».

Шелби заявил, что диалог между депутатами получился «прямой и честный», и отметил, что надеется на улучшение отношений несмотря на напряжение между странами. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной в июле в Хельсинки, «будет положено начало лучшему взаимопониманию», считает Шелби.

Американских коллег интересовала Сирия, Украина и российское вмешательство в выборы в США, рассказал один из участников встречи. Володин подчеркнул, что вмешательство в выборы США было невозможно. По словам другого участника, грядущая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не обсуждалось, но один из конгрессменов в ближайшее время встретится с Трампом, о чем и сообщил на встрече с депутатами. По словам депутатов, на встрече не поднимался вопрос признания Крыма российским и тема антироссийских санкций.

Володин по итогам встречи заявил журналистам, что диалог с коллегами из Штатов необходимо продолжать и на встрече договорились делать это в «постоянном режиме, не вынося за скобки резонансные темы».

Есть идеальное пространство и есть реальное, объясняет политолог Михаил Виноградов: «Идеальная задача межпарламентской дипломатии – соотносить различные точки зрения, а не две официальные, дать проявлять себя разным группам – в том числе имеющим отличные от доминирующих взгляды на внешнюю политику, это расширяет пространство для коммуникаций». В реальности же институт переживает кризис (как и институт непарламентский дипломатии), поэтому визит конгрессменов – в большей степени элемент туризма, предполагает он.

Детали первой встречи Путина и Трампа