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Скотленд-Ярд рассказал об источнике заражения «Новичком» в Эймсбери

Пострадавшая от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери пара имела непосредственный контакт с источником заражения. Об этом говорится в сообщении британской полиции. Мужчина и женщина подверглись воздействию вещества «после того, как взяли в руки зараженный предмет», отмечают представители Скотленд-Ярда.

В субботу, 30 июня в больницу поступили мужчина и женщина в бессознательном состоянии из города Эймсбери, расположенного по соседству с Солсбери. 4 июля эксперты тренировочного центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности в Портон-Дауне подтвердили, что пострадавшие подверглись воздействию агента «Новичок». В марте этим же веществом в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Были ли вещества, примененные в Солсбери и Эймсбери из одной партии, британская полиция пока не знает, но оба дела увязывает.

В расследовании участвуют около 100 полицейских. Они работают в защитных костюмах, чтобы исключить новые случаи заражения. Многие места, где бывали пострадавшие, оцеплены.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ