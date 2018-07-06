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Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Северную Корею на переговоры, привез лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок от американского президента Дональда Трампа - диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man, пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне.

Эту песню Трамп и Ким Чен Ын обсуждали за обедом во время своей первой встречи в Сингапуре в июне, рассказал один из собеседников издания. По его словам, лидер Северной Кореи напомнил Трампу, как тот после ядерных испытаний в КНДР назвал его «человеком-ракетой» (Rocket Man). Трамп на это спросил, слышал ли Ким Чен Ын песню Элтона Джона, и тот ответил отрицательно, сказал источник.

Президент США вспомнил об этом и велел Помпео взять с собой диск, отмечает издание. По его информации, Трамп подписал диск для лидера КНДР.

По данным издания, Помпео привез два подарка для северокорейского лидера. Помимо диска Элтона Джона, это письмо Трампа. Подарки символизируют, что президент США ожидает от Ким Чен Ына выполнения договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова, отметили собеседники Chosun Ilbo.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. На встрече лидеры США и КНДР подписали соглашение, в котором КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В пятницу в Пхеньян прибыл Майк Помпео. Это его третья поездка в КНДР. Он собирается обсудить денуклеаризацию, а также возвращение останков американских солдат США, погибших во время Корейской войны.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре