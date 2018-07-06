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Угрозу перекрытия Ираном поставок нефти с Ближнего Востока не обсудили на встрече в Вене

Ситуация вокруг Ормузского пролива не вошла в число тем, обсуждавшихся на министерской встрече «пятерки» и Ирана в Вене, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Не обсуждалась. Мы не посвящали этому заседание», - ответил Лавров на вопрос журналиста, передал «Интерфакс».

В сообщении МИД России говорится, что участники встречи отметили «ответственное и полное выполнение Тегераном своих обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей", а российская сторона подтвердила безусловную поддержку совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

По словам министра, Иран подтвердил, что привержен договоренностям по СВПД. «Это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, все его к этому призывали», - сказал Лавров.

Накануне представитель корпуса стражей исламской революции Эсмаил Коусари заявил журналистам, что Тегеран перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти. «Любые враждебные попытки США приведут к непомерным последствиям для них. Если Ирану не дадут экспортировать нефть, мы не разрешим поставлять нефть миру через Ормузский пролив», - приводит его слова агентство Bloomberg.

Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на северо-западе. Он имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки. Через него проходит около 30% всей мировой нефти, перевозимой по морю. В понедельник директор отдела политического планирования госдепартамента США Брайан Хук заявил, что Вашингтон добивается «сокращения нефтяной выручки иранского режима до нуля».

В Вене в пятницу прошла встреча глав МИД стран (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия), подписавших соглашение с Ираном. Она стала первой после выхода США из иранской сделки 8 мая этого года. Последний раз совместная комиссия по СВПД на министерском уровне собиралась в сентябре 2017 г. на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.