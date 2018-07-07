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Предстоящая встреча Путина и Трампа обеспокоила НАТО

Страны НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на предстоящем саммите могут достичь договоренностей, которые не согласуются с интересами Североатлантического альянса. Об этом рассказал координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер, передает Reuters.

«В альянсе есть большие опасения относительно того, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин», - сказал Байер. Он отметил, что страны НАТО не участвовали в планировании будущей встречи двух президентов.

Аналогичное беспокойство у НАТО вызвали переговоры Трампа и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, указал Байер. Руководитель Северной Кореи пообещал прекратить обогащение урана, но в действительности неизвестно, предпримет ли КНДР такие шаги, заключил Байер. «Только Трамп объявил этот саммит успешным», - подчеркнул Байер.

На следующей неделе Трамп отправится в Европу на саммит НАТО в Брюсселе, а также посетит Великобританию. Встреча американского и российского лидеров запланирована на 16 июля в Хельсинки.