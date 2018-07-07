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Мэй пригрозила уволить Джонсона из-за споров о Brexit

Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала уволить министра иностранных дел Бориса Джонсона, если он откажется поддерживать одобренную правительством стратегию Brexit, пишет газета The Times.

По данным издания, премьер направила правящей Консервативной партии письмо, в котором ясно дала понять, что министры, не согласные с принятой стратегией, будут отправлены в отставку.

«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету министров выражать свои индивидуальные взгляды, - цитирует газета Мэй. - Достижение согласия по этому вопросу означается, что коллективная ответственность теперь полностью восстановлена».

Британское правительство 6 июля одобрило план выхода страны из Европейского союза. Он предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС. Такой вариант отвечает интересам входящей в Соединенное королевство Северной Ирландии, которая ведет торговлю с Республикой Ирландия.

Формальный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 г., после чего до конца 2020 г. продлится переходный период.

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