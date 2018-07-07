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Минобороны сообщило о договоренностях с боевиками на юге Сирии

С боевиками в южной сирийской провинции Деръа удалось договориться о прекращении боевых действий и сдаче тяжелого и среднего вооружения, сообщает Минобороны России.

Кроме того, достигнуты договоренности об урегулировании статуса боевиков. Для не согласных с этим членов вооруженных формирований будет организована эвакуация в провинцию Идлиб вместе с их семьями.

На территории провинции будет восстановлена работа органов государственной власти Сирийской республики, а также организовано возвращение беженцев от границы с Иорданией.

За последние дни боевики потерпели серию поражений от сирийских правительственных сил, которые проводят масштабное наступление на юго-западе Сирии.

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