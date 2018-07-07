Медведев и Жириновский посетят инаугурацию Эрдогана
По поручению президента Владимира Путина премьер Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 9 июля в Анкаре, сообщает правительство.
Кроме того, со стороны России церемонию вступления в должность турецкого президента посетит лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщала пресс-служба партии.
Эрдоган победил на президентских выборах в Турции с результатом 52,59% голосов избирателей. Его основной оппонент Мухаррем Индже заручился поддержкой 3,64% пришедших на избирательные участки.
Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции 9 июля. После этого Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской. В тот же день будет объявлен новый состав кабинета министров Турции.
В результате инициированной Эрдоганом реформы по переходу к президентской республике должность премьер-министра в стране будет упразднена, назначать высокопоставленных чиновников, в том числе вице-президентов и министров, будет глава государства.