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Сенцов рассказал о своем состоянии в колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, написал из колонии письмо актрисе Римме Зюбиной, в котором рассказал о своем самочувствии. Зюбина опубликовала текст письма на своей странице в Facebook.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день [голодовки], конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть», – написал Сенцов. Письмо датировано 3 июля.

В августе 2015 г. суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

В конце июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии. По ее словам, «Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Омбудсмен добавила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки осужденный отказался.