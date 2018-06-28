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Уполномоченный по правам человека в России рассказала о состоянии Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в колонии с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского омбудсмена. Режиссер, по ее словам, находится в удовлетворительном состоянии.

«Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма», - рассказала Москалькова. Омбудсмен добавила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки осужденный отказался.

Ранее она опубликовала в Instagram фотографию, под которой написала, что прибыла в исправительную колонию «Белый медведь» вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Сенцовым.

К проходной исправительного учреждения прибыла также уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. «Я уже стучала во все двери, сказала, что я здесь, хочу увидеться с руководителем заведения, чтобы подать заявление [для посещения Олега Сенцова]», - говорила она в эфире телеканала «112. Украина».

Сенцова был осужден в России в августе 2015 г.: суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

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