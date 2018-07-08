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The Guardian узнала об 11 встречах спонсора Brexit с российским послом

Самый крупный спонсор кампании по выходу Великобритании из Евросоюза Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, встречи проходили перед референдумом и в течение двух месяцев после него. Документы, предоставленные газете изданием The Observer, свидетельствуют о том, что российское посольство направило предпринимателю еще четыре приглашения, но непонятно, принял ли он их.

Газета напоминает, что в течение последних лет Бэнкс заявлял, что виделся с российским послом лишь раз во время «ланча с выпивкой». Позже The Observer узнала, что встречи проходили неоднократно.

The Guardian указывает, что средства на кампанию Brexit могли привлекаться посредством сделки по продаже доли российской фирмы «Алроса» американским инвесторам, что помогло выручить $813 млн в российский бюджет. Cделка состоялась через несколько дней после референдума в июне 2016 г.

Бэнкс владеет страховой компанией GoSkippy. В 2014 г. он пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов партии Ukip, поддерживающей выход Великобритании из ЕС. Вскоре бизнесмен сблизился с лидером партии Найджелом Фараджем и принял участие во встрече с Дональдом Трампом в 2016 г.

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