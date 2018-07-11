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Шойгу рассказал о возможностях России поставить Сирии комплексы ПВО С-300

Россия готова рассмотреть возможность поставок правительству Сирии зенитных ракетных комплексов С-300, однако пока не получала соответствующего запроса от Дамаска, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в интервью итальянской газете Il Giornale.

«Поэтому преждевременно обсуждать этот вопрос в деталях», – подчеркнул Шойгу. Несколько лет назад Россия отказалась предоставлять правительству Сирии такой тип вооружения по просьбе некоторых западных партнеров, включая Израиль, отметил Шойгу. «Сегодня, после агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании, которая продемонстрировала необходимость для сирийцев современных систем противовоздушной обороны, мы готовы пересмотреть этот вопрос», – сказал министр.

Шойгу отметил, что С-300 является оборонительным комплексом ПВО и не представляет угрозы для национальной безопасности какой-либо страны.

В апреле США, Франция и Великобритания нанесли авиаудар по сирийским правительственным объектам, которые связаны, по данным западной коалиции, с производством химического оружия. После этого начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской объявил о планах поставить Сирии «в ближайшее время» новые образцы средств ПВО.

В конце апреля посол Сирии в России Рияд Халлад сообщил, что российские С-300 были поставлены на вооружение сирийской армии. Военно-дипломатические источники «Интерфакса» и ТАСС опровергали эту информацию. Собеседники газеты «Коммерсантъ» также заявляли, что этих комплексов на территории Сирии нет. Источник издания предположил, что посол, говоря о С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь», которые были направлены в сирийский Тартус в середине апреля.

В середине июня президент Сирии Башар Асад заявил в интервью иранскому телеканалу Al-Alam, что Дамаск не станет публично сообщать о том, поставит ли Россия С-300 или нет.

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