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Британская полиция опросила пострадавшего от «Новичка» в Эймсбери

Британские следователи недолго побеседовали с Чарли Роули, который пришел в себя после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в английском Эймсбери, передает Sky news со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

В районной больнице Солсбери, куда в бессознательном состоянии были доставлены 45-летний Роули и его подруга 44-летняя Дон Стерджес, ранее сообщили, что в состоянии мужчины наблюдаются небольшие, но существенные улучшения. Стерджес скончалась 8 июля.

Полиция продолжает попытки установить, каким образом пара подверглась воздействию яда. Правоохранительные органы по-прежнему не обнаружили прямой связи между последним отравлением с аналогичным инцидентом в Солсбери, где в начале марта от «Новичка» пострадали бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали выздоровели и выписались из больницы.

«Необходимо, чтобы криминалистическая связь была окончательной, – заявил руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу. – Однако это очень редкое вещество, запрещенное международным сообществом, и маловероятно, чтобы в одном маленьком английском графстве было два не связанных между собой инцидента».

Полиция уже проверила автобус, на котором Роули и Стерджес отправились в Эймсбери, а также продолжает изучать фургон Роули. Рабочая версия следствия заключается в том, что пара прикоснулась к контейнеру, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество.

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