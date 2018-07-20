В Минфине появится департамент по противодействию санкциям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание в Министерстве финансов департамента по противодействию санкциям. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Минфин будет координировать разработку и реализацию мер по снижению негативного влияния санкций.
«Министерство финансов России осуществяет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц», — говорится в документе.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ сообщила, что Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. По данным издания, план был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.
Он призван систематизировать антисанкционное законодательство и нормативные акты. Документ не размещался в открытом доступе, однако значительная часть перечисленных в нем мер уже официально объявлена.
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Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)