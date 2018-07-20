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МИД России выразил протест послу Греции из-за антироссийских заявлений Афин

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Российский МИД вызвал посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса и выразил ему «решительный протест» из-за ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и антироссийских заявлений, ранее сделанных Афинами. Об этом говорится в сообщении министерства.

Греческая газета Kathimerini со ссылкой на источники 11 июля писала, что власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум сотрудникам дипломатической миссии России. По информации газеты, в Греции российских дипломатов подозревают во вмешательстве во внутренние дела государства, а также в действиях, которые ведут к подрыву национальной безопасности. 

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что высылка дипломатов отрицательно повлияет на двусторонние отношения. Москва готовит зеркальный ответ, говорила она. Фриганаса уже вызывали 13 июля в российский МИД. Однако тогда ему не было объявлено об ответных мерах. Москва решила повременить с высылкой греческих дипломатов, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что ответные меры все же будут предприняты. «Всему свое время», — говорил он.

Кто шпионил в пользу России

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Бизнес
Новости

ФАС обнаружила картель при реконструкции «Шереметьево»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными в картельном сговоре «Трансстроймеханизацию» (принадлежит «Мостотресту», которым в свою очередь владеет структура бизнесмена Аркадия Ротенберга) и «Трест Камдорстрой». Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС установила, что компании вступили в картельный сговор при шести конкурсах: на реконструкцию «Шереметьево» и аэропорта в Хабаровске, строительства аэропорта Нижнего Новгорода и др. Общая сумма этих конкурсов – 24,7 млрд руб., указывает антимонопольная служба.

«Трансстроймеханизация» и «Трест Камдорстрой» признались в организации картеля, говорится в сообщении ФАС: компания, которая сообщила о сговоре первой, будет освобождена от ответственности, для второй смягчат наказание. Однако служба не уточняет, какая именно компания призналась в картеле первой.

В январе ФАС сообщила, что возбудила дело против этих компаний из-за обнаружения картеля при строительстве нескольких аэропортов, в том числе московского «Шереметьево». Доход картеля – более 25 млрд руб., говорил тогда начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Министр спорта предложил пускать на футбол в России только по паспортам болельщиков

Ведомости
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Министр спорта Павел Колобков попросил президента Владимира Путина поручить правительству и Минспорту распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств. Просьба Колобкова прозвучала на заседании государственного совета по спорту. По словам Колобкова, необходимо распространить систему идентификации болельщиков и информационные системы доступа на стадионы на матчи национальных футбольных лиг.

Паспорт болельщика (Fan ID) – российское ноу-хау, которое применялось на чемпионате мира по футболу в России.  Всего, по данным Минкомсвязи (оператор проекта выдачи Fan ID),  было выдано более 1,8 млн паспортов болельщиков, в том числе 980 000  гражданам России.  Пройти на стадион во время чемпионата мира можно было при наличии билета и паспорта болельщика. Для получения паспорта нужно было на специальном сайте оставить свои паспортные данные, которые проверяли спецслужбы, и фотографию. Fan ID позволял иностранцам въезжать без визы, кроме того, все болельщики независимо от гражданства могли пользоваться бесплатными поездами и городским общественным транспортом в день матча.

Путин 18 июля уже не исключал, что российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. «Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – сказал президент в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия. По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады в 2018 г., а также конкурса Чайковского в 2019 г.: «Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране».

Бизнес
Новости

Белоруссия объявила об ответных мерах на запрет Россией экспорта шампиньонов

Ведомости
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Власти Белоруссии с 21 июля вводят запрет на поставки птицы из Смоленской области. Причиной запрета являются новые случаи заболевания высокопатогенным гриппом птиц. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальной сайте белорусского Минсельхозпрода.

«На территории Смоленской области России зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом», - уточняется в документе ведомства.

Запрет на ввоз в Белоруссию касается живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также мяса птицы, яичного порошка, продуктов переработки яиц, меланжа. Под запрет также попадают пух и перо. Ограничения вводятся также в отношении поставок кормов для птиц и кормовых добавок для них, кормов и добавок растительного происхождения. Запрет не касается кормов для кошек и собак.

Помимо этого с 19 июля вводится запрет на поставки в Белоруссию продукции свиноводства из Московской области из-за случаев заболевания свиней классической чумой. Запрет коснулся импорта живых свиней, поставок свинины, в том числе мяса диких кабанов. Ограничения вводятся также в отношении продуктов переработки, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для свиней.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Запрет вступит в силу с 24 июля. Российская служба опасается, что вместе с грибами белорусского производства в Россию может поставляться реэкспортом продукция из стран, в отношении которых действуют санкции.

Белоруссия: страна мидий и бананов

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Финансы
Новости

ЦБ согласовал повышенные коэффициенты риска по дорогим потребкредитам

Ведомости
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ЦБ после совещания с банками в пятницу решил не так жестко ограничить рост потребительских кредитов, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года, повышены будут, но меньше, чем изначально предлагал регулятор.

По кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10% до 15% будет применяться коэффициент риска 120% (сейчас 100%, ЦБ предлагал 130%), по кредитам с ПСК от 15% до 20% - коэффициент риска 140% (сейчас 110%, предлагалось 150%). По кредитам с ПСК в диапазоне 20-25% регулятор предлагает установить коэффициент 170% (сейчас 120%, было предложение повысить до 180%). Для кредитов с ПСК в интервале 25-30% коэффициент риска вырастет до 200% со 140% (здесь изменений нет).

Банк России продолжит рассматривать другие предложения банков по стабилизации роста необеспеченного потребительского кредитования, отметил Поздышев.

На прошлой неделе ЦБ объявил, что собирается с 1 сентября сделать менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска – это значит, что для них банкам потребуется больше капитала. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.

ЦБ беспокоит рост портфелей необеспеченных кредитов населению: этой весной он в среднем составил 17,8% в месяц (в годовом выражении). Доходы населения растут намного медленнее - на 5% (в номинальном выражении).

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Бизнес
Новости

Козак пообещал к осени решение по тарифам на прокачку газа независимых производителей

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Правительство России намерено к осени принять решение о тарифе на прокачку газа независимых производителей по газопроводам «Газпрома», сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак.

«Не было предложения ФАС по тарифам. Размер абсолютного размера тарифа - мы в настоящее время это прорабатываем. До 1 сентября какое-то решение будет. Там есть предложения разнонаправленные: на 20% повысить есть предложение, на 25% - понизить. Поэтому у нас сегодняшний день пока индикация нулевая. 1 сентября мы взвесим все аргументы за и против. Будут проведены все расчеты. Примем сбалансированное независимое решение», - передал «Интерфакс» слова чиновника.

Последний раз тариф на транспорт газа независимых повышался на 2% с июля 2015 г. В 2016 и 2017 гг. независимым производителям, в частности «Новатэку» и «Роснефти», удалось заблокировать индексацию. Тарифы на прокачку газа с 2016 г. утверждает ФАС. В этом году антимонопольная служба опубликовала проект приказа об индексации тарифа с 1 июля 2018 г. на 3,4% в соответствии с макропрогнозом.

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Экономика
Новости

Минтруд предложил сделать двухдневной первую рабочую неделю в мае 2019 года

Ведомости
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Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. Копия документа размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, министерство предлагает сделать в первую рабочую неделю мая 2019 г. только два рабочих дня. «Предлагается выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, ...перенести на 2 и 3 мая соответственно», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ведомство предложило перенести выходные дни в целях рационального планирования рабочего времени, а также соблюдения интересов граждан по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга.

Согласно проекту постановления, нерабочими днями предлагается признать следующие даты: с 30 декабря текущего года по 8 января следующего года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, а также со 2 по 4 ноября.

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Политика
Новости

Минобороны раскрыло темы договоренностей Трампа и Путина по Сирии

Ведомости
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Минобороны России сегодня раскрыло некоторые темы договоренностей по Сирии, которых достигли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки 16 июля. Они касались возвращения беженцев, совместного мониторинга и восстановления инфраструктуры Сирии, следует из выступления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Активному продвижению в этом направлении (возвращение беженцев) способствуют договоренности, достигнутые президентами России и Соединенных Штатов Америки в ходе встречи в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в места постоянного проживания», - сказал Мизинцев на заседании штаба Минобороны и МИДа по возвращению беженцев.

По его словам, пакет российских предложений включает:

- разработку совместного плана по возвращению беженцев в места доконфликтного проживания;

- первоочередное возвращение беженцев в Сирию из Ливана и Иордании;

- создание трехсторонней (Россия - Иордания - США) совместной группы на базе Амманского мониторингового центра (южная зона деэскалации в Сирии) и аналогичной группы в Иордании;

- создание совместной группы по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.

«Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной», - сказал Мизинцев.

С начала военных действий в 2011 г. Сирию покинули 6,9 млн человек, отмечает Минобороны. По предварительной оценке, в ближайшее время могут вернуться 1,7 млн человек, в том числе до 890 000 человек - из Ливана.

О том, что на саммите Россия сделала США конкретные предложения по югу Сирии, на этой неделе заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала», - сказал он журналистам. Путин на пресс-конференции после саммита сказал, что установление мира и согласия в Сирии «могло бы стать образцом успешной совместной работы».

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Политика
Новости

ФСИН проверит информацию о пытках в ярославской колонии

Ведомости
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Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) направил сотрудников в исправительную колонию № 1, расположенную в Ярославле, для проведения внутренней проверки по информации «Новой газеты». Ранее «Новая газета» выпустила материал и опубликовала видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают привязанного к столу заключенного. Издание утверждает, что на видео запечатлены сотрудники ярославской колонии.

«В настоящее время по факту размещения в СМИ видеозаписи о совершенных в июне 2017 г. противоправных действиях сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области назначена служебная проверка с участием комиссии центрального аппарата ФСИН России», - говорится в сообщении службы.

Руководство ФСИН осудило «поведение подобных сотрудников». Служба сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, дискредитирующие ФСИН.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении сотрудниками ярославской колонии заключенного по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ранее управление ФСИН по Ярославской области пообещало провести проверку информации о пытках заключенного и по ее результатам принять решение о привлечении виновных к ответственности.

По информации «Новой газеты», на видео запечатлены не менее 10 сотрудников ФСИН. Они избивают дубинкой заключенного Евгения Макарова, переодически обливая его водой. Макаров при этом привязан к столу. Год назад этот заключенный уже жаловался на пытки, пишет газета. Его адвокат направляла жалобы на избиение во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру. Она также обращалась в ЕСПЧ. Суд направил официальный запрос в Россию с требованием разъяснить, что произошло с Макаровым. На запрос ЕСПЧ пришел ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В постановлении следователя об отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ФСИН год назад провела внутреннюю проверку. Несколько сотрудников были допрошены с применением полиграфа. Информация об избиении Макарова тогда не подтвердилась, говорилось в документе, на который ссылается «Новая газета».

Исправительная колония № 1, расположенная в Ярославле, ранее уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. В прошлом году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками ФСИН. Прокуратура и следователи проводили проверку по их заявлениям. Адвокаты неоднократно жаловались на то, что их не пускают к осужденным. В конце апреля 2017 г. ЕСПЧ в ответ на запрос адвокатов направил ФСИН и Минюсту предписание с требованием провести независимый медицинский осмотр заключенных и допустить к ним адвокатов. 3 мая УФСИН по Ярославской области сообщило о проведении медицинского осмотра троих заключенных. Следы побоев у них обнаружены не были.

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Политика
Новости

Медведев назначил заместителями министра двух сотрудников Аналитического центра

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителями министра цифрового развития двоих чиновников из Аналитического центра при правительстве. Распоряжения о назначении опубликованы на сайте правительства.

И Олег Войтенко, и Евгений Кисляков были первыми заместителями руководителя Аналитического центра при правительстве. Кисляков также руководил проектным офисом по реализации программы «Цифровая экономика России». Войтенко и Кисляков перешли в обновленное министерство вслед за Константином Носковым, руководившего Аналитическим центром правительства, а затем возглавившего Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Недавно министерство покинули заместители министра Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль) и Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями). До этого от должности замминистра связи был освобожден Алексей Козырев, который отвечал в министерстве за электронное правительство, отмечает «Интерфакс».

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Бизнес
Новости

РЖД может продать контрольный пакет в НПФ «Благосостояние»

Ведомости
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РЖД рассматривает вариант продажи контрольного пакета негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

РЖД надо продать «Благосостояние», чтобы после акционирования обязательства фонда не повлияли на баланс госкомпании, утверждает собеседник Reuters. По данным агентства, совет фонда обсудит вопрос продажи на следующей неделе, речь идет о доле в 51-75%. Ранее обсуждалась продажа контроля структурам «Газпрома», передает Reuters, но не уточняет, чем закончилось обсуждение. Представители РЖД и «Благосостояния» не ответили на запросы Reuters.

НПФ «Благосостояние» – второй в России по размеру пенсионных резервов: 379,8 млрд руб. на 31 марта 2018 г. (по собственным данным). В настоящее время учредителями фонда являются РЖД, дочерние компании предприятия и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей. У «Благосостояния» более 1,2 млн клиентов. В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г., напоминает Reuters.

«Благосостояние» может продать лизинговую компанию «Трансфин-М», писал «Коммерсантъ». По данным газеты, два предложения фонд уже получил от ВТБ и Сбербанка. Цена предложения колеблется в диапазоне 33-38 млрд руб., говорят источники «Коммерсанта».

Самые щедрые и самые экономные компании

Политика
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СКР возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)», - уточняется в сообщении СКР.

Инцидент произошел на территории исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. По мнению следствия, действия сотрудников ФСИН были умышленными. Они, «явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного». Заключенному были нанесены множественные удары руками, ногами, а также неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

Сейчас в колонии проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее «Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают человека, привязанного к столу. Периодически его обливают водой. По информации издания, речь идет о заключенном Евгении Макарове. Год назад он уже жаловался на пытки, которым его подвергали сотрудники УФСИН, пишет «Новая газета». Тогда его адвокат написала соответствующие заявления во ФСИН, Следственный комитет, прокуратуру. Она также обратилась в ЕСПЧ. Суд запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым. На запрос ЕСПЧ был дан ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В постановлении следователя об отказе в возбуждении дела говорилось, что ФСИН провела внутреннюю проверку, в ходе которой несколько сотрудников были опрошены с применением полиграфа. Информация об избиении Макарова тогда якобы не подтвердилась.

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