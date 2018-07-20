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МИД России выразил протест послу Греции из-за антироссийских заявлений Афин

Российский МИД вызвал посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса и выразил ему «решительный протест» из-за ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и антироссийских заявлений, ранее сделанных Афинами. Об этом говорится в сообщении министерства.

Греческая газета Kathimerini со ссылкой на источники 11 июля писала, что власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум сотрудникам дипломатической миссии России. По информации газеты, в Греции российских дипломатов подозревают во вмешательстве во внутренние дела государства, а также в действиях, которые ведут к подрыву национальной безопасности.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что высылка дипломатов отрицательно повлияет на двусторонние отношения. Москва готовит зеркальный ответ, говорила она. Фриганаса уже вызывали 13 июля в российский МИД. Однако тогда ему не было объявлено об ответных мерах. Москва решила повременить с высылкой греческих дипломатов, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что ответные меры все же будут предприняты. «Всему свое время», — говорил он.

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