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Пострадавшего в результате отравления в Эймсбери выписали из больницы

Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули выписан из больницы, передает британский телеканал Sky News.

«Я рада подтвердить, что сегодня из больницы был выписан Чарли Роули», - заявила заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Чарли пережил ужасный опыт, который большинство из нас никогда не могли себе представить», - отметил она. «Все мы здесь, в больнице Солсбери, желаем ему успехов», - добавила Уилкинсон.

По ее словам, достигнутый прогресс в состоянии его здоровья - это результат работы команды медицинских работников, которые «неустанно трудились».

Роули вместе со своей подругой Дон Стерджес были госпитализированы 30 июня. С признаками отравления нервно-паралитическим веществом их доставили в больницу Солсбери. Следствие считает, что они отравились веществом типа «Новичок» - тем же, каким пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Стерджес 8 июля скончалась. Приблизительно в это же время Роули пришел в сознание. Позже он дал показания.

Нервно-паралитическое вещество могло находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Об этом рассказал его брат Мэтью. Пара нашла флакон в парке. Как ранее сообщал телеканал, Стерджес побрызгала содержимое флакона на руки и лицо. Ответственность за отравление британцев в Эмсбери Лондон возложил на Россию. В Москве причастность к отравлению отвергают.