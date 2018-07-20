Власти США заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе
Власти США не признают легитимными результаты референдума, который предложил президент России Владимир Путин провести на территории Донбасса. Об этом представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter.
«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе», — пояснила она.
Ранее Bloomberg сообщило, что российский президент на встрече в Хельсинки предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, уточнило агентство со ссылкой на участников встречи двух лидеров. В частности, Путин предложил провести референдум под эгидой международных наблюдателей, рассказали источники Bloomberg. В ответ Трамп попросил время на обдумывание предложения Москвы и попросил пока не объявлять о нем публично.