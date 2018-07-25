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СМИ узнали о возможном росте цен на электричество из-за инициативы Минпромторга

Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин, что может привести к увеличению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в машиностроительной отрасли.

По данным издания, сбор могут распространить на газовые турбины мощностью до 32 МВт. Один из источников газеты добавил, что речь идет о ставке в 7% от стоимости турбины. При этом, как и сейчас в автопроме, российским компаниям сбор неофициально компенсируют субсидиями из бюджета, так что, как считают собеседники издания, вырастет лишь цена импортного оборудования. Сильнее всего инициатива ударит по рынку распределенной генерации и может увеличить конечные цены на энергетику для потребителей, пишет газета.

Источники издания отметили, что доля иностранного оборудования в этой области «крайне мала», но иностранные турбины — GE и Siemens — «более востребованы на энергорынке».

Собранные средства ведомство рассчитывает направить в специальный фонд для поддержки российских машиностроителей. «Это может быть как компенсация затрат на создание турбин большой мощности, так и решение текущих проблем, например модернизация оборудования. Окончательно вопрос не решен», — пояснил один из собеседников издания.

Собеседник в Минпромторге подтвердил газете, что министерство разрабатывает соответствующие поправки к закону «Об отходах производства и потребления», и заверил, что влияние на энергорынок окажется минимальным. В то же время источник в Минэнерго заявил изданию, что сбор приведет к повышению стоимости оборудования, а это «в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей».