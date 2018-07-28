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Жена главы Серпуховского района стала кандидатом на выборах вместо него

Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах вместо него. Об этом она рассказала в субботу РБК.

«Теперь я могу начать предвыборную кампанию. Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», — сказала Юлия Шестун.

Сам Александр Шестун не смог зарегистрироваться в качестве кандидата на должность главы Серпуховского района. Он находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в превышении должностных полномочий.

Для того чтобы выдвинуться кандидатом на выборы, Шестуну нужно было передать необходимые документы через нотариуса. Следователь только 25 июля дал разрешение на визит нотариуса в СИЗО, тогда как срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекал 27 июля. С учетом правил посещения СИЗО «Лефортово» вероятность того, что нотариус успеет встретиться с Шестуном до 27 июля, была мала.

По мнению Шестуна, следствие умышленно затянуло выдачу разрешения на визит нотариуса. Он напомнил, что его задержали как раз в день объявления выборов, а ранее высокопоставленные чиновники администрации президента и ФСБ предупреждали его о связанных с выдвижением рисках.