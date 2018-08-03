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Защита Улюкаева попросила суд списать со счетов экс-министра 130 млн рублей штрафа

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева потребовала от суда поскорее взыскать с него 130,4 млн руб. штрафа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

Однако пока суд не может удовлетворить это ходатайство, добавила она. По словам представителя суда, исполнить приговор невозможно, пока уголовное дело находится в кассационной инстанции. В конце мая защита Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор в президиум Мосгорсуда. Когда именно она будет рассмотрена, неизвестно. Для того чтобы приставы могли списать штраф, материалы дела должны вернуться в суд первой инстанции, пояснила Хиль.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министру также был назначен штраф, до выплаты которого суд арестовал принадлежащие ему земельные участки, частное домовладение, автомобиль, дом, изъятые в ходе обысков монеты из драгоценных металлов, наручные часы и другое имущество.

Адвокаты экс-министра в начале июня просили суд обратить взыскание на деньги, находящиеся на счетах Улюкаева, и снять арест с остального имущества, но ходатайство было отклонено.

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