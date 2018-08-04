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В музее Тургенева в центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в музее писателя Ивана Тургенева на улице Остоженка в Москве, сообщило московское управление МЧС. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 10 утра по московскому времени, через 50 минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила 70 кв. м, пострадавших нет.

Здание музея деревянное, горел его фасад, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Дом был построен в 1819 г., с 1839 г. его снимала мать Тургенева. Сам писатель останавливался в этом доме, когда приезжал в Москву. Считается, что он описал особняк в повести «Муму», где прототипом барыни стала его мать. В 2009 г. в доме был открыт музей писателя. Особняк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 г. он закрылся на реставрацию.

Пожар, по предварительным данным, возник из-за несоблюдения техники безопасности при проведении ремонтно-реставрационных работ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Тем не менее, добавил он, будут проверены все версии, включая поджог.

В департаменте культуры Москвы сообщили, что дом-музей планировали открыть после реставрации 9 ноября в день 200-летия со дня рождения Тургенева.

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