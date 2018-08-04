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СКР рассматривает ошибку пилотирования в качестве возможной причины крушения Ми-8

Следователи рассматривают все возможные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования, сообщил Следственный комитет России. На место происшествия направлены специалисты главного управления криминалистики СКР.

«Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего», – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» разбился утром в субботу сразу после взлета с вертолетной площадки «Ванкор». Он перевозил рабочих-вахтовиков «Роснефти» и подрядных организаций. На борту вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

Причиной крушения стало столкновение с грузом, который перевозил другой вертолет: с площадки «Ванкор» практически одновременно взлетели два вертолета Ми-8 – один перевозил людей, второй вез тяжелые металлоконструкции на внешней подвеске. Первый вертолет задел лопастями этот груз, после чего упал на землю и загорелся. На борту второго Ми-8 находились два члена экипажа, они не пострадали.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе рассказал, что при взлете меры безопасности были соблюдены, но затем вертолеты по какой-то причине опасно сблизились. В качестве версии происшедшего назывались технические неполадки. Также сообщалось, что полет выполнялся без диспетчерского сопровождения.

СКР возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). К расследованию крушения присоединился Межгосударственный авиационный комитет. Он сформировал комиссию для выяснения причин происшедшего.