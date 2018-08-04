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СКР рассматривает ошибку пилотирования в качестве возможной причины крушения Ми-8

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Следователи рассматривают все возможные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования, сообщил Следственный комитет России. На место происшествия направлены специалисты главного управления криминалистики СКР.

«Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего», – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» разбился утром в субботу сразу после взлета с вертолетной площадки «Ванкор». Он перевозил рабочих-вахтовиков «Роснефти» и подрядных организаций. На борту вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

Причиной крушения стало столкновение с грузом, который перевозил другой вертолет: с площадки «Ванкор» практически одновременно взлетели два вертолета Ми-8 – один перевозил людей, второй вез тяжелые металлоконструкции на внешней подвеске. Первый вертолет задел лопастями этот груз, после чего упал на землю и загорелся. На борту второго Ми-8 находились два члена экипажа, они не пострадали.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе рассказал, что при взлете меры безопасности были соблюдены, но затем вертолеты по какой-то причине опасно сблизились. В качестве версии происшедшего назывались технические неполадки. Также сообщалось, что полет выполнялся без диспетчерского сопровождения.

СКР возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). К расследованию крушения присоединился Межгосударственный авиационный комитет. Он сформировал комиссию для выяснения причин происшедшего.

Экономика
Новости

Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России

Ведомости
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Среднемесячная номинальная зарплата в России в первом полугодии текущего года выросла на 11% до 42 550 руб., следует из обзора Росстата. В первом полугодии прошлого года средняя зарплата составляла 38 049 руб. Кроме того, это на 8% больше показателя за весь предыдущий год (39 167 руб.).

При этом рост реальных доходов россиян продолжает замедляться. Об этом говорят данные Росстата, обнародованные в июле. Согласно им, темпы роста доходов россиян уже несколько месяцев колеблются около нуля: в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%.

Зарплаты в июле продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, – на 7,2% в годовом выражении. Ожидаемого ускорения роста за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб. не произошло.

По данным Росстата, в 2015 г. реальная заработная плата в России сократилась на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы она увеличивалась минимальными темпами: в 2016 г. прирост составил 0,8%, в 2017 г. – 2,9%. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1%, 7,9% и 6,7% соответственно.

Где в России больше всего высокооплачиваемых работников

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Политика
Новости

Минобороны подтвердило отправку тайного письма Пентагону по Сирии

Ведомости
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Министерство обороны России подтвердило, что начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в июле направил американскому коллеге Джозефу Данфорду письмо по конфиденциальному каналу связи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

В письме Герасимов проинформировал Дэнфорда о предпринимаемых Россией и сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в стране, сообщило Минобороны. Также «было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования», добавили в ведомстве.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», – заявили в Минобороны.

Ранее Reuters сообщил, что Герасимов направил военному командованию США предложение о восстановлении Сирии. По данным агентства, письмо было отправлено еще 19 июля. Предложение России получило в Вашингтоне «ледяной прием», отмечает Reuters. Россия, предлагая восстанавливать Сирию, пытается переломить ход войны в пользу президента Башара Асада и оказать давление на Вашингтон, пишет агентство.

Действующий канал связи между Генштабом ВС России и комитетом начальников штабов ВС США предназначен для предотвращения опасных инцидентов между вооруженными силами двух стран, напомнили в Минобороны.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

«Роснефть» назвала необъяснимыми действия экипажа разбившегося вертолета

Ведомости
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Крушение вертолета Ми-8, который утром в субботу разбился в Красноярском крае, произошло «по причине необъяснимых действий экипажа», заявила пресс-служба «Роснефти». Вертолет перевозил сотрудников компании и подрядных организаций, все находившиеся на борту 18 человек погибли.

Экипаж Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» «при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании», говорится в сообщении «Роснефти».

Как сообщалось ранее, вертолет сразу после взлета зацепил лопастями груз, который нес на внешней подвеске другой Ми-8. Оба вертолета взлетели с площадки «Ванкор» практически одновременно. При взлете меры безопасности были соблюдены, однако на высоте 100 м пилоты по какой-то причине допустили опасное сближение. В результате вертолет, который перевозил людей, рухнул на землю и загорелся. Ми-8, перевозивший металлоконструкции на внешней подвеске, сбросил груз и благополучно вернулся на вертолетную площадку, экипаж не пострадал.

Следователи возбудили дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей. СКР допустил, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.

Разбившийся вертолет Ми-8 был выпущен в 2010 г. Улан-Удэнским авиационным заводом, рассказала авиакомпания. Командир вертолета 1985 года рождения окончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, добавили в компании. Их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, «Роснефть» пообещала оказать помощь и социальную поддержку семьям погибших.

Политика
Новости

В Петербурге задержали более 20 участников акции в поддержку ЛГБТ

Ведомости
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Возле Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали ЛГБТ-активистов. Они проводили акцию под лозунгом «Ты сможешь», которая не была согласована с властями. О задержаниях сообщила в Facebook одна из активисток Анастасия Коврова. По ее словам, всего было задержано 26 человек. Коврову доставили в отделение полиции, но позже отпустили без составления протокола.

Также активист «Группы помощи задержанным в Петербурге» сообщил «ОВД-инфо», что на площади сотрудники Росгвардии разгоняют участников акции в поддержку ЛГБТ. По его словам, задержаны 27 человек.

По данным «Дождя», в числе задержанных двое организаторов акции – Юрий Гавриков и Алексей Назаров. Как передает телеканал, Назаров встал на площади с радужным флагом, после чего его задержали.

Организаторы пытались согласовать акцию с властями, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Они предложили Смольному девять вариантов маршрутов для митинга, но все они были отклонены. Власти сослались на то, что во всех этих местах Петербурга ведутся ремонтные работы. После этого организаторы мероприятия попробовали оспорить действия администрации в суде, но проиграли. В итоге они решили провести акцию в форме одиночных пикетов рядом с Дворцовой площадью. 

Политика
Новости

В музее Тургенева в центре Москвы произошел пожар

Ведомости
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Пожар произошел в музее писателя Ивана Тургенева на улице Остоженка в Москве, сообщило московское управление МЧС. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 10 утра по московскому времени, через 50 минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила 70 кв. м, пострадавших нет.

Здание музея деревянное, горел его фасад, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Дом был построен в 1819 г., с 1839 г. его снимала мать Тургенева. Сам писатель останавливался в этом доме, когда приезжал в Москву. Считается, что он описал особняк в повести «Муму», где прототипом барыни стала его мать. В 2009 г. в доме был открыт музей писателя. Особняк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 г. он закрылся на реставрацию.

Пожар, по предварительным данным, возник из-за несоблюдения техники безопасности при проведении ремонтно-реставрационных работ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Тем не менее, добавил он, будут проверены все версии, включая поджог.

В департаменте культуры Москвы сообщили, что дом-музей планировали открыть после реставрации 9 ноября в день 200-летия со дня рождения Тургенева.

Самые дорогие особняки Москвы в открытой продаже

Финансы
Новости

Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст криптовалютную платформу

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Оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE) намерен создать «глобальную экосистему» для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Об этом говорится в сообщении ICE. Проект получил название Bakkt.

«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и различные учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и расходовать цифровые активы», – поясняется в сообщении оператора в Twitter.

Bakkt уже сотрудничает с крупными корпорациями, такими как Microsoft, Starbucks, BCG и другими. Как отмечается в пресс-релизе, платформа будет использовать облачные технологии Microsoft.

Первым применением платформы станет торговля и конвертация биткойнов в другие валюты. Платформа готовится к запуску в ближайшие недели.

Кто разбогател на криптовалюте

Финансы
Новости

МИД назвал санкции против банка «Агросоюз» проявлением беспомощности США

Ведомости
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Санкции США против московского банка «Агросоюз» лишь демонстрируют беспомощность Вашингтона, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, в последнее время американские политики начали признавать, что попытки давления на Москву с помощью санкций не работают, но все равно «продолжают гнуть свое».

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», – говорится в комментарии Рябкова.

Власти США в пятницу ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным минфина США, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи. 

Кроме того, в четверг группа американских сенаторов обнародовала законопроект о расширении санкций в отношении России. Документ предполагает введение ограничений против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

В пятницу законопроект был внесен в конгресс США и направлен на рассмотрение профильного комитета сената.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Бизнес
Новости

«Алроса» продала самый дорогой бриллиант России

Ведомости
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«Алроса» продала крупнейший бриллиант из коллекции «Династия». Об этом говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что это самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Он представляет собой бесцветный камень массой 51,38 карата круглой формы.

Имя покупателя не раскрывается, как и стоимость. Однако «Алроса» уточняет, что выручила $10 млн от продажи всей коллекции.

В серию бриллиантов «Династия» входит пять камней. В ноябре «Алроса» провела первый аукцион по их продаже. Тогда были проданы все камни, кроме крупнейшего. «Рынок оказался не готов к значительному превышению средней цены за карат, учитывая размер бриллианта в 51,38 карата», – объяснила компания.

Как выглядят бриллианты коллекции «Династия»

Технологии
Новости

Суд обязал издателя журнала Geo выплатить типографии 18 млн рублей долга

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Первый полиграфический комбинат» к ООО «Джи медиа» (издает журналы Geo и Geoленок, оба входят в издательский дом ACMG), следует из картотеки арбитражных дел. По решению суда издательство должно выплатить типографии 18 млн руб. долга.

Решение было принято 23 июля судом первой инстанции, «Джи медиа» может обжаловать его в течение месяца. Представитель компании в пятницу вечером не смог оперативно ответить на вопросы «Ведомостей».

Та же самая типография 26 июля подала к «Джи медиа» еще один иск на сумму более 12 млн руб., следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Издательский дом ACMG принадлежит бизнесмену Александру Федотову и издает русские версии журналов Forbes, SNC, Numero, Golf Digest, Objekt Russia, Interni. До осени 2015 г. журнал Forbes в России (а также OK!, Geo и «Gala Биография») издавала немецкая компания Axel Springer, но она была вынуждена продать бизнес из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% в российских СМИ. После смены собственника новым главным редактором Forbes был назначен Николай Усков, бывший главный редактор GQ и руководитель проекта «Сноб». В июне этого года Федотов уволил главного редактора Forbes Николая Ускова за «неудовлетворительное качество работы». Усков с формулировками не согласился и оспорил увольнение в суде (решение по его иску не принято).

После увольнения Усков рассказал о финансовых проблемах Федотова, в том числе о долгах перед типографией и Mediascope. Структуры исследовательской компании Mediascope (АО «Медиаскоп» и АО «Эдфаут») подали два иска к ООО «Издательский дом «Арт ком медиа», одной из компаний издательского дома ACMG, на общую сумму 6 млн руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

В мае типография подавала иск и к компании «Ас рус медиа» (издатель Forbes в России) на сумму 4,3 млн руб. Суд пока не вынес решение по этому делу. Следующее заседание назначено на 12 сентября, к этому времени стороны должны рассмотреть вопрос об урегулировании спора миром, следует из судебных документов в картотеке арбитражных дел.

Политика
Новости

Законопроект о новых санкциях против России внесли в конгресс США‍

Ведомости
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Группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь американского сенатора Роберта Менендеса, который является одним из авторов документа.

По его словам, законопроект направлен на рассмотрение комитета конгресса по иностранным делам. Утвержденного графика рассмотрения документа нет, добавил собеседник агентства.

Сенаторы представили законопроект в четверг. Он предполагает введение санкций против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

Новые санкции, по словам авторов законопроекта, призваны заставить Москву отказаться от вмешательства в выборы, кибератак, а также должны повлиять на ее действия на Украине и в Сирии.

Кто попал под новые санкции США в апреле

Политика
Новости

МИД назвал вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР

Ведомости
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Первые результаты расследования убийства журналистов в Центральноафриканской Республике говорят о том, что россияне стали жертвами грабителей. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел России.

«Первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты», – сообщил МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге в пятницу сообщила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.

Захарова подтвердила, что журналисты не обращались ни в какие государственные структуры или СМИ ЦАР для получения аккредитации. В четверг МИД сообщил, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль въехали в страну по туристическим визам. Также, по словам Захаровой, журналисты не пользовались бронежилетами и касками с надписями, которые говорили бы об их принадлежности к прессе. По ЦАР они перемещались на частном автомобиле с нанятым на месте водителем.

Захарова опровегла сообщения о том, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. «В отсутствие согласования с местным оборонным ведомством журналистов из любой страны не могли пустить на военную базу, где работают представители силовых ведомств ЦАР и российские инструкторы», – сказала представитель МИДа. По ее словам, тренировочные базы являются закрытыми объектами, посещение которых возможно только после получения аккредитации.

В понедельник, 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. Погибшие снимали фильм о частной военной компании «Вагнера».

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