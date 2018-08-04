При крушении вертолета в Красноярском крае погибли 18 человек

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр». Архивный кадр

Около шести утра по Московскому времени в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги». На его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Вертолет перевозил сотрудников «Роснефти».

Как сообщила авиакомпания, Ми-8 потерпел крушение сразу после взлета с площадки «Ванкор». По предварительной информации, вертолет зацепил лопастями груз, который перевозил другой Ми-8. С вертолетной площадки практически одновременно взлетели два вертолета – один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой – рабочих. Вертолет с грузом не получил повреждений, после инцидента он вернулся на вертолетную площадку. Погодные условия в районе крушения вертолета были хорошие.

Полет выполнялся без диспетчерского сопровождения, рассказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте происшествия. «Ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на экипажах двух вертолетов», – сказал собеседник агентства. По его словам, при взлете правила безопасности были соблюдены, однако в первые 7 минут полета произошло опасное сокращение дистанции.

О разбившемся вертолете Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 был выпущен в 2010 г. Улан-Удэнским авиационным заводом, рассказала авиакомпания. Командир вертолета 1985 года рождения окончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна

Вертолет перевозил рабочих вахтовых смен Ванкорского нефтяного месторождения. Ми-8 должен был доставить их на нефтеперекачивающую станцию. «В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций», – сообщила «Роснефть». В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших.

Следователи после крушения вертолета возбудили дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В ходе следствия изымается полетная документация, образцы топлива, допрашиваются персонал авиакомпании и персонал аэропорта отправления, а также возможные очевидцы происшедшего. Кроме того, Ространснадзор в связи с крушением вертолета организовал проверку компании «Ютэйр – вертолетные услуги». Также проверку по факту крушения проводят сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гражданская ответственность перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «Ютэйр – вертолетные услуги», которому принадлежал вертолет, была застрахована в «Согазе». Согласно российскому законодательству, родственники погибших пассажиров могут получить от страховой компании 2,025 млн руб.