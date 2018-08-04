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«Роснефть» назвала необъяснимыми действия экипажа разбившегося вертолета

Крушение вертолета Ми-8, который утром в субботу разбился в Красноярском крае, произошло «по причине необъяснимых действий экипажа», заявила пресс-служба «Роснефти». Вертолет перевозил сотрудников компании и подрядных организаций, все находившиеся на борту 18 человек погибли.

Экипаж Ми-8 авиакомпании «Ютэйр – вертолетные услуги» «при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании», говорится в сообщении «Роснефти».

Как сообщалось ранее, вертолет сразу после взлета зацепил лопастями груз, который нес на внешней подвеске другой Ми-8. Оба вертолета взлетели с площадки «Ванкор» практически одновременно. При взлете меры безопасности были соблюдены, однако на высоте 100 м пилоты по какой-то причине допустили опасное сближение. В результате вертолет, который перевозил людей, рухнул на землю и загорелся. Ми-8, перевозивший металлоконструкции на внешней подвеске, сбросил груз и благополучно вернулся на вертолетную площадку, экипаж не пострадал.

Следователи возбудили дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей. СКР допустил, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.

Разбившийся вертолет Ми-8 был выпущен в 2010 г. Улан-Удэнским авиационным заводом, рассказала авиакомпания. Командир вертолета 1985 года рождения окончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, добавили в компании. Их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, «Роснефть» пообещала оказать помощь и социальную поддержку семьям погибших.