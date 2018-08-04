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Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к работе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров в субботу вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба ОДКБ.

В конце июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении государственного строя в Армении. Такое же обвинение выдвинуто против бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Кочарян и Хачатуров причастны к разгону митингов 1-2 марта 2008 г. в Ереване. Специальная следственная служба Армении добивалась ареста обоих, но Хачатурову удалось избежать такой меры пресечения.

ОДКБ – международная организация, объединяющая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан; ее цель – защита стран-участниц от внешней агрессии, террористов и природных катастроф. Хачатуров – высшее административное должностное лицо ОДКБ.

Штаб-квартира организации находится в Москве. Хачатуров уехал в Ереван во второй половине июля. Там он был вызван на допрос, где ему предъявили обвинение, а потом добровольно явился в суд. Вину Хачатуров не признал.