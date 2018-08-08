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Захарова упрекнула администрацию Трампа в неумении хранить секреты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США «перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч, включая несуществующие». Так она прокомментировала публикации прессы о передаче президентом России Владимиром Путину письменных предложений его американскому коллеге Дональду Трампу.

О том, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля передал Трампу письменные предложения по контролю за вооружениями, сообщила газета Politico со ссылкой на полученный от источника документ. Издание отмечало, что его источник получил бумагу от российских официальных лиц.

«Подобные утечки происходят с американской стороны регулярно. Примерно раз в месяц, – написала Захарова на своей странице в Facebook. – У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?»

По словам Захаровой, если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства вмешательства России в выборы президента США 2016 г., «их бы слили в первую очередь, сразу же». «Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованную повестку», – заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за обнародование информации из непубличных документов и публикации на основании анонимных источников.

Путина и Трамп в Хельсинки