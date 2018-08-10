При стрельбе в канадском Фредериктоне погибли несколько человек

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Европейский университет вернул образовательную лицензию

Один из лучших частных вузов России, Европейский университет в Санкт-Петербурге, вернул образовательную лицензию и теоретически может с опозданием начать 2018 - 2019 учебный год. Сегодня об этом заявил ректор университета Николай Вахтин. »В этом году у нас набора, конечно, не было. Но по закону мы имеет право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили», - передал слова Вахтина «Интерфакс».

Приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету сегодня опубликовал Рособрнадзор. Основание для выдачи лицензии - два акта документарной проверки вуза от 19 июля и выездной проверки от 1 августа.

Первого августа Европейский университет сообщил, что успешно прошел проверку Рособрнадзора, включая пункты о надлежащем оборудовании помещений, утвержденных образовательных программ и специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 года: Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3, который вуз занимал с момента основания, из-за несоблюдения охранных обязательств. Оспорить отзыв лицензии и расторжение договора аренды особняка университету не удалось.

В 2017 году по иску Рособрнадзора вуз был лишен образовательной лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В октябре 2017 года Вахтин сказал, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», - подчеркивал Вахтин.