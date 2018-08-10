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Макрон обсудил с Путиным голодовку Сенцова

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сегодня сообщила, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным президенты обсудили Сирию и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Из коммюнике Елисейского дворца следует, что Макрон «выразил президенту России свою обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации, сделав несколько предложений». Путин обещал их рассмотреть, а также обеспечить срочное информирование о состоянии Сенцова, говорится в сообщении.

На сайте Кремля также опубликовано сообщение о разговоре. Однако из него следует, что стороны говорили в основном о Сирии, дав «высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута».

«Затрагивались также некоторые другие темы», - говорится в релизе Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты говорили о Сенцове. «Да, вопрос затрагивался», - сказал Песков, не уточнив деталей.

Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. На этой неделе сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. На фото Сенцов, одетый в тюремную форму, стоит рядом с койкой у окна в палате. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».