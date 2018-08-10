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Эрдоган поговорил с Путиным после повышения пошлин США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщили пресс-службы президентов. Новость об этом появилась после заявления президента США Дональда Трампа об увеличении вдвое пошлин на сталь и алюминий для Турции.

«Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики. Рассмотрен график контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении Кремля.

Стороны также «выразили удовлетворение» прогрессом двухсторонних отношений в оборонной области, передает ABC News со ссылкой на неназванных турецких чиновников. По мнению агентства, речь идет о покупке Турцией российских систем ПВО С-400.

Сегодня курс турецкой лиры к доллару обвалился на 20% до исторического минимума в 6,5 лиры за доллар. Причиной падения в начале торгов стала угроза новых санкций США, а усугубило его объявление Трампа об увеличении тарифов для Турции. «Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, и их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - написал президент США в Twitter.

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Финансы
Новости

ЦБ выявил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей

Ведомости
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Временная администрация якутского банка «Таатта» выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей кредитной организации на сумму свыше 4,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Информацию о финансовых операциях с признаками хищения ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. ЦБ подозревает в совершении преступления должностных лиц банка. «Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018", - уточняется в пресс-релизе.

Центробанк 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта», занимавшего 220-е место в российской банковской системе. Причиной отзыва лицензии стало низкое качество активов банка.Также ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Регулятор ранее сообщал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения. Речь идет о масштабном выводе активов "с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Банк «Таатта» стал широко известен год назад, когда оказался в санкционном списке США наряду с другими несколькими региональными банками. Санкции в отношении кредитной организации были введены из-за открытия свои представительства в Крыму.

Как в России уничтожают деньги

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Политика
Новости

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

Ведомости
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Арестованные сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области Максим Яблоков и Сергей Ефремов на допросе дали показания против начальства. По их словам, бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. распорядился провести «воспитательную работу» с применением физической силы с заключенным Евгением Макаровым. 

О показаниях фигурантов дела телеканалу «Дождь» сообщил фонд «Общественный вердикт», который защищает Макарова. 

Николаев поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний», рассказал Яблоков. По словам Соловьева, приказ применять силу к Макарову лично отдал замначальника ИК-1 Игит Михайлов. 

Инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев на допросе заявил, что конфликт с Макаровым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили письмо его родителей на пол. Эту версию подтвердил Яблоков. Он добавил, что Макаров после этого начал оскорблять сотрудников колонии.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест. 

Экономика
Новости

Reuters сообщило о планах России ограничить поставки топлива в Белоруссию

Ведомости
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Россия приостановила кредитование Белоруссии и намерена ограничить Минску с октября этого года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».

По данным агентства, Россия заблокировала перечисление Белоруссии траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а также выплаты по так называемому механизму «перетаможки» и заморозила выделение в 2019 г. госкредита до $1 млрд. Министерство финансов России выпустило сообщение, в котором заявило, что информация о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Также готовятся документы для предоставления нового, а также ранее предусмотренных траншей кредита ЕФСР, указал Минфин. В сообщении не комментируется информация о планах ограничить поставки нефтепродуктов.

Как пишет Reuters, в пояснительной записке зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова говорится, что «российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Кредитование также было приостановлено из-за новых разногласий по нефти и газу, утверждает источник агентства в финансовых кругах.

Россия поставляет в Белоруссию нефтепродукты без уплаты пошлин в рамках единого экономического пространства ЕАЭС и добивается от Минска отказа от реэкспорта этого льготного топлива в другие страны, отмечает Reuters. От беспошлинных поставок нефти в страны ЕАЭС Россия ежегодно теряет около 140 млрд руб., оценивал Минфин. Сейчас Россия реализует налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортных пошлин и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Маневр не выгоден Белоруссии, и республика в очередной раз попросила компенсации, заявлял в четверг министр финансов страны Дмитрий Кийко. Ранее Россия уже соглашалась компенсировать Белоруссии часть средств.

Источник Reuters в правительстве подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет. «Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», – сказал он. Согласно поправкам к двухстороннему соглашению, которые были подготовлены совместной рабочей группой, в документе предполагается прописать прогнозный баланс поставок бензина, дизтоплива, топочного мазута и сжиженного углеводородного газа. Экспорт этих продуктов свыше установленных значений предлагается запретить с III квартала этого года.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Макрон обсудил с Путиным голодовку Сенцова

Ведомости
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Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сегодня сообщила, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным президенты обсудили Сирию и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Из коммюнике Елисейского дворца следует, что Макрон «выразил президенту России свою обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации, сделав несколько предложений». Путин обещал их рассмотреть, а также обеспечить срочное информирование о состоянии Сенцова, говорится в сообщении.

На сайте Кремля также опубликовано сообщение о разговоре. Однако из него следует, что стороны говорили в основном о Сирии, дав «высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута».

«Затрагивались также некоторые другие темы», - говорится в релизе Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты говорили о Сенцове. «Да, вопрос затрагивался», - сказал Песков, не уточнив деталей.

Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. На этой неделе сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. На фото Сенцов, одетый в тюремную форму, стоит рядом с койкой у окна в палате. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».

Политика
Новости

Европейскому университету вернули образовательную лицензию

Ведомости
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Европейский университет в Санкт-Петербурге получил новую образовательную лицензию и теоретически может с опозданием начать 2018 - 2019 учебный год. В пятницу об этом заявил ректор университета Николай Вахтин. «В этом году у нас набора, конечно, не было. Но по закону мы имеем право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили», - передал слова Вахтина «Интерфакс».

Приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету опубликовал Рособрнадзор. Основание для выдачи лицензии - два акта документарной проверки вуза от 19 июля и выездной проверки от 1 августа.

Первого августа Европейский университет сообщил, что успешно прошел проверку Рособрнадзора, включая пункты о надлежащем оборудовании помещений, наличии утвержденных образовательных программ и специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г.: Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3, который вуз занимал с момента основания, из-за несоблюдения охранных обязательств. Оспорить отзыв лицензии и расторжение договора аренды особняка университету не удалось.

В 2017 г. по иску Рособрнадзора вуз был лишен образовательной лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В октябре 2017 г. Вахтин сказал, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», - подчеркивал Вахтин.

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Экономика
Новости

США решили повысить вдвое пошлины на алюминий и сталь из Турции

Ведомости
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Власти США решили вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь - 50%», - уточнил он.

Он также добавил, что турецкая лира стремительно снижается по отношению к «очень сильному доллару». Трамп также отметил, что сейчас отношения Турции и США находятся не на высшем уровне.

В пятницу утром, 10 августа, турецкая лира упала к доллару почти на 13% до 5,9 лиры. Это исторический минимум, сообщает CNBC. Еще в апреле за доллар давали лишь четыре лиры, отмечает телеканал. Вечером 9 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колебания национальной валюты не должны беспокоить население. «Против нас ведутся разные кампании – не обращайте на них внимания. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог», – заявил Эрдоган.

В начале августа власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Весной Трамп обещал «масштабные санкции» против Турции из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO. Их деятельность запрещена в республике. Власти Турции считают FETO организатором попытки госпереворота в 2016 г.

США в марте ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Белый дом объяснял необходимость заградительных мер интересами национальной безопасности. В конце июня ЕС ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро. Брюссель оставил за собой право ввести пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. В свою очередь Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от своих планов. Как писал Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд. Россия 6 июля зеркально ответила на заградительные пошлины США. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Россия оценивает ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.

В начале июля под американские пошлины попала также продукция из Китая на $34 млрд. Пекин ответил на действия США зеркально. Трамп позже пообещал ввести пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. В свою очередь Пекин пообещал зеркально ответить 23 августа.

Сейчас Всемирная торговая организация (ВТО) из-за введения США пошлин рассматривает жалобы, поданные такими странами, как Россия, Китай, ЕС, Мексика, Канада, Норвегия и Швейцария.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Технологии
Новости

Qualcomm добилась снижения рекордного штрафа на Тайване в 8 раз

Ведомости
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Американская Qualcomm урегулировала спор с Тайваньской комиссией по справедливой торговле (TFTC) о рекордном штрафе, добившись его снижения почти в восемь раз - с $773 млн до $89 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Штраф, как отмечает агентство, уже выплачен.

Производитель чипов, сотрудничающий в том числе с Apple, взамен пообещал увеличить инвестиции в экономику Тайваня. По данным агентства, компания в течение следующих пяти лет инвестирует $700 млн и активизирует исследовательскую деятельность на Тайване. В частности, она будет сотрудничать с тайваньской стороной в проектах 5G и откроет на острове новые производственный и инженерный центры.

Кроме того, тайваньский регулятор будет в этот период также контролировать переговоры Qualcomm с лицензиатами для обеспечения «справедливости».

TFTC оштрафовала американскую компанию за антимонопольные нарушения в октябре прошлого года. Штраф стал рекордным для страны. Комиссия утверждала, что производитель чипов незаконно ограничил доступ конкурентов к своим технологиям. По мнению комиссии, Qualcomm была монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA и LTE. Компания нарушала антимонопольное законодательство не менее семи лет, получая за это время с местных компаний лицензионные и прочие платежи, говорилось в решении тайваньского регулятора. Qualcomm обязали каждые полгода направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

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Политика
Новости

Бывшему полковнику СК Максименко предъявили новое обвинение

Ведомости
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Бывшему руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковнику Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение. Следствие считает, что Максименко получил $1 млн взятки совместно с коллегами - бывшим замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым, экс-начальником московского управления СКР Александром Дрымановым и бывшим главой управления СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Игоря Потапова.

Дрыманов заключил сделку со следствием, его материалы выделили в отдельные производства.

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко за взяточничество к 13 годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 165 млн руб. и лишил звания. Суд запретил бывшему полковнику на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах. В конце июля Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор Максименко.

Максименко, его экс-заместителю Александру Ламонову и Никандрову вменялось получение 500 000 евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По информации следствия, взятка была получена от бизнесменов Олега Шейхаметова и Бадри Шенгелии. Кочуйков в декабре 2015 г. был задержан после перестрелки у московского ресторана Elements.

Максименко в суде отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.

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Политика
Новости

Прокурор запросил 5,5 года колонии для замначальника СК Москвы Никандрова

Ведомости
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Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 г. колонии строгого режима, сообщает ТАСС из Мосгорсуда. Дело рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

Прокурор также потребовал взыскать с Никандрова штраф в размере 65 млн руб. и лишить его звания генерал-майор юстиции. Приговор будет оглашен 16 августа.

Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он быль задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Приговоры Ламонову и Максименко уже вынесены: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.

В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.

Экономика
Новости

Эрдоган призвал турок перевести накопления в лиры из долларов и золота

Ведомости
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Курс турецкой лиры, обновивший в пятницу исторический минимум, вновь опустился на 12% к уровню 6,2 лиры за доллар после очередных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган в обращении к народу призвал турок переводить свои активы в лиры. «Вынимайте свои доллары, евро и золото из-под подушек. Конвертируйте их в лиры. Покажите свою стойкость как страны и нации всему миру, - заявил президент Турции в городе Байбурт на северо-востоке страны. - Мы подвергаемся экономическим атакам, и мы должны защитить Турцию». Он также призвал всемерно увеличивать экспорт.

Ранее в пятницу Эрдоган призвал народ «игнорировать кампании, направленные против Турции». «Помните, у них есть доллары, а у нас есть народ и бог», - добавил президент Турции.

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Политика
Новости

Следствие выявило несоответствие стоимости имущества Шестуна его доходам

Ведомости
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Следствие выявило несоответствие стоимости имущества главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, его доходам. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). «В рамках расследования следствие устанавливает источники обогащения обвиняемого», - уточняется в сообщении.

Шестун, занимая должность главы Серпуховского района, в период с 2012 по 2017 г. совместно с супругой задекларировал не более 11,4 млн руб. дохода. В 2014 г. совместно со своей матерью 1936 года рождения он купил дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района. Стоимость имущества оценивается в 36 млн руб., уточняет СКР.

Шестун совместно с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства, отмечает СКР. «Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления», - считает следствие.

Супруга Шестуна Юлия рассказала «Ведомостям», что все имущество семьи приобретено на легальные доходы. «Мы продали свой старый дом, в котором жили до этого 18 лет и который Александр Шестун строил, еще будучи крупным предпринимателем. Старый дом был не маленький и с участком. На вырученные деньги мы в 2014 г. купили ½ доли нового дома. Вторую половину дома приобрела мама Александра Вячеславовича, которая много лет занимается предпринимательской деятельностью», - пояснила она.

Шестун также рассказала, что «весь наш так называемый «парк дорогих машин» состоит из двух автомобилей». «Муж покупал Mercedes б/y, ему более десяти лет. У меня же автомобиль Volvo среднего класса, которому около 5 лет. Близкие родственники занимаются бизнесом, являются самостоятельными людьми и не имеют отношения к нашему семейному бюджету. Но и у них также нет никакого супердорогого автопарка машин», - настаивает она.

Во вторник, 7 августа, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Шестуна. Обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты. 8 августа суд продлил срок содержания Шестуна под стражей до 13 ноября.

Шестуна задержали 13 июня. В его доме и администрации Серпуховского района были проведены обыски. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы.

Чиновник не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Ранее в суде он утверждал, что проданные участки используются по назначению: на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.

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