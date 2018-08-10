Эрдоган поговорил с Путиным после повышения пошлин США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщили пресс-службы президентов. Новость об этом появилась после заявления президента США Дональда Трампа об увеличении вдвое пошлин на сталь и алюминий для Турции.
«Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики. Рассмотрен график контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении Кремля.
Стороны также «выразили удовлетворение» прогрессом двухсторонних отношений в оборонной области, передает ABC News со ссылкой на неназванных турецких чиновников. По мнению агентства, речь идет о покупке Турцией российских систем ПВО С-400.
Сегодня курс турецкой лиры к доллару обвалился на 20% до исторического минимума в 6,5 лиры за доллар. Причиной падения в начале торгов стала угроза новых санкций США, а усугубило его объявление Трампа об увеличении тарифов для Турции. «Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, и их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - написал президент США в Twitter.
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Временная администрация якутского банка «Таатта» выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей кредитной организации на сумму свыше 4,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Информацию о финансовых операциях с признаками хищения ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. ЦБ подозревает в совершении преступления должностных лиц банка. «Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018", - уточняется в пресс-релизе.
Центробанк 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта», занимавшего 220-е место в российской банковской системе. Причиной отзыва лицензии стало низкое качество активов банка.Также ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Регулятор ранее сообщал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения. Речь идет о масштабном выводе активов "с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
Банк «Таатта» стал широко известен год назад, когда оказался в санкционном списке США наряду с другими несколькими региональными банками. Санкции в отношении кредитной организации были введены из-за открытия свои представительства в Крыму.
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством
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Арестованные сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области Максим Яблоков и Сергей Ефремов на допросе дали показания против начальства. По их словам, бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. распорядился провести «воспитательную работу» с применением физической силы с заключенным Евгением Макаровым.
О показаниях фигурантов дела телеканалу «Дождь» сообщилфонд «Общественный вердикт», который защищает Макарова.
Николаев поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний», рассказал Яблоков. По словам Соловьева, приказ применять силу к Макарову лично отдал замначальника ИК-1 Игит Михайлов.
Инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев на допросе заявил, что конфликт с Макаровым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили письмо его родителей на пол. Эту версию подтвердил Яблоков. Он добавил, что Макаров после этого начал оскорблять сотрудников колонии.
Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.
После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.
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Россия приостановила кредитование Белоруссии и намерена ограничить Минску с октября этого года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».
По данным агентства, Россия заблокировала перечисление Белоруссии траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а также выплаты по так называемому механизму «перетаможки» и заморозила выделение в 2019 г. госкредита до $1 млрд. Министерство финансов России выпустило сообщение, в котором заявило, что информация о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Также готовятся документы для предоставления нового, а также ранее предусмотренных траншей кредита ЕФСР, указал Минфин. В сообщении не комментируется информация о планах ограничить поставки нефтепродуктов.
Как пишет Reuters, в пояснительной записке зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова говорится, что «российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Кредитование также было приостановлено из-за новых разногласий по нефти и газу, утверждает источник агентства в финансовых кругах.
Россия поставляет в Белоруссию нефтепродукты без уплаты пошлин в рамках единого экономического пространства ЕАЭС и добивается от Минска отказа от реэкспорта этого льготного топлива в другие страны, отмечает Reuters. От беспошлинных поставок нефти в страны ЕАЭС Россия ежегодно теряет около 140 млрд руб., оценивал Минфин. Сейчас Россия реализует налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортных пошлин и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Маневр не выгоден Белоруссии, и республика в очередной раз попросила компенсации, заявлял в четверг министр финансов страны Дмитрий Кийко. Ранее Россия уже соглашалась компенсировать Белоруссии часть средств.
Источник Reuters в правительстве подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет. «Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», – сказал он. Согласно поправкам к двухстороннему соглашению, которые были подготовлены совместной рабочей группой, в документе предполагается прописать прогнозный баланс поставок бензина, дизтоплива, топочного мазута и сжиженного углеводородного газа. Экспорт этих продуктов свыше установленных значений предлагается запретить с III квартала этого года.
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сегодня сообщила, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным президенты обсудили Сирию и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.
Из коммюнике Елисейского дворца следует, что Макрон «выразил президенту России свою обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации, сделав несколько предложений». Путин обещал их рассмотреть, а также обеспечить срочное информирование о состоянии Сенцова, говорится в сообщении.
На сайте Кремля также опубликовано сообщение о разговоре. Однако из него следует, что стороны говорили в основном о Сирии, дав «высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута».
«Затрагивались также некоторые другие темы», - говорится в релизе Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты говорили о Сенцове. «Да, вопрос затрагивался», - сказал Песков, не уточнив деталей.
Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. На этой неделе сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. На фото Сенцов, одетый в тюремную форму, стоит рядом с койкой у окна в палате. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».
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Европейский университет в Санкт-Петербурге получил новую образовательную лицензию и теоретически может с опозданием начать 2018 - 2019 учебный год. В пятницу об этом заявил ректор университета Николай Вахтин. «В этом году у нас набора, конечно, не было. Но по закону мы имеем право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили», - передал слова Вахтина «Интерфакс».
Приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету опубликовал Рособрнадзор. Основание для выдачи лицензии - два акта документарной проверки вуза от 19 июля и выездной проверки от 1 августа.
Первого августа Европейский университет сообщил, что успешно прошел проверку Рособрнадзора, включая пункты о надлежащем оборудовании помещений, наличии утвержденных образовательных программ и специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г.: Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3, который вуз занимал с момента основания, из-за несоблюдения охранных обязательств. Оспорить отзыв лицензии и расторжение договора аренды особняка университету не удалось.
В 2017 г. по иску Рособрнадзора вуз был лишен образовательной лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В октябре 2017 г. Вахтин сказал, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», - подчеркивал Вахтин.
В какие школы ходили политики и бизнесмены
Фото из личного архива Владимира Путина
Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком
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МЧС
Министр обороны Сергей Шойгу (на фото в центре) закончил школу в родной Туве. Учился без троек
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www.instagram.com/durov/
В первый класс Павел Дуров пошел в итальянском Турине, где жил с родителями. По возвращении в Россию сначала пошел в обычную школу, а затем - в гимназию при СпбГУ. Увлекся программированием в 11 лет
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Личный архив
Мэр Москвы Сергей Собянин родился в Сибири и закончил обычную школу в районном центре Березово (находится между Салехардом и Ханты-Мансийском). Затем переехал к сестре в Кострому и поступил в Костромской технологический институт на отделение машиностроения. Окончил ВУЗ с красным дипломом
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Эдуард Песов / РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углублённым изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов - Московский государственный институт международных отношений
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Андрей Сидоров / ИТАР-ТАСС / Интерпресс
Премьер-министр Дмитрий Медведев (слева идет в первый класс) закончил обычную среднюю школу №305 в Ленинграде. По словам одной из учительниц, будущий президент учился прилежно
6/17
Личный архив
Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область) и там же с отличием закончил среднюю школу. Однако медаль не получил из-за национального вопроса. Из-за фамилии не стал пробовать поступать и в Московский государственный университет. C отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта
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khodorkovsky.ru
Один из основателей НК «Юкос» Михаил Ходорковский окончил московскую школу №277. Увлекался химией и математикой
8/17
Личный архив
Политик Алексей Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец Московской области
9/17
Личный архив
Михаил Фридман родился во Львове и там же ходил в школу. Два раза пробовал поступить в Московский физико-технический институт, однако не прошел из-за фамилии. Поступил в Московский институт стали и сплавов
10/17
Личный архив
Анатолий Чубайс учился в Одессе, Львове и Лениграде. Руководитель «Роснано» ненавидел школу в старших классах. В интервью Lenta.ru он рассказывал, что вместе с друзьями хотел поджечь и разобрать здание школы. Но удалось оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике
11/17
Личный архив
Михаил Прохоров с отличием окончил английскую спецшколу №21 в Москве и поступил на факультет международных экономических отношений в Московский финансовый институт
12/17
Личный архив
Первый раз Барак Обама (второй в среднем ряду) пошел в школу в Джакарте, где жил вместе с матерью и отчимом. После третьего класса будущий президент США переехал в США, на Гавайи, и учился в престижной частной школе «Панехоу». Увлекся баскетболом
13/17
Clinton Presidential Library / 538612750
Билл Клинтон ходил в обычную американскую школу в штате Арканзас. Был отличником, играл на саксофоне в школьном джаз-бэнде. Его будущая супруга Хиллари Клинтон (Родэм) училась в Чикаго. Была также любимицей учителей, занималась плаванием и баскетболом
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cnn.com
Дональд Трамп (второй слева) начинал учиться в нью-йоркской школе Кью-Форест, которую он покинул из-за плохого поведения в 13 лет. Родители отправили сына на перевоспитание в нью-йоркскую Военную академию
15/17
The Microsoft Archives
Долгое время носивший статус самого богатого человека в мире Билл Гейтс учился в элитной школе Сиэтла «Лейксайд». Уже школьником он увлекался программированием и в 13 лет написал свою первую программу — игру «Крестики-нолики». Правда, престижный Гарвард будущий миллиардер бросил, решив сосредоточиться на программировании
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Courtesy of Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг учился в пригороде Нью-Йорка. Компьютерным программированием увлекся еще в школе и в старших классах разработал сетевую версию настольной стратегической игры «Риск»
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Власти США решили вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь - 50%», - уточнил он.
Он также добавил, что турецкая лира стремительно снижается по отношению к «очень сильному доллару». Трамп также отметил, что сейчас отношения Турции и США находятся не на высшем уровне.
В пятницу утром, 10 августа, турецкая лира упала к доллару почти на 13% до 5,9 лиры. Это исторический минимум, сообщает CNBC. Еще в апреле за доллар давали лишь четыре лиры, отмечает телеканал. Вечером 9 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колебания национальной валюты не должны беспокоить население. «Против нас ведутся разные кампании – не обращайте на них внимания. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог», – заявил Эрдоган.
В начале августа власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. Весной Трамп обещал «масштабные санкции» против Турции из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO. Их деятельность запрещена в республике. Власти Турции считают FETO организатором попытки госпереворота в 2016 г.
США в марте ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, России, Японии и других стран в размере 25% и 10% соответственно. Белый дом объяснял необходимость заградительных мер интересами национальной безопасности. В конце июня ЕС ответил 25%-ными пошлинами на товары из США на 2,8 млрд евро. Брюссель оставил за собой право ввести пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. В свою очередь Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от своих планов. Как писал Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд. Россия 6 июля зеркально ответила на заградительные пошлины США. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Россия оценивает ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.
В начале июля под американские пошлины попала также продукция из Китая на $34 млрд. Пекин ответил на действия США зеркально. Трамп позже пообещал ввести пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. В свою очередь Пекин пообещал зеркально ответить 23 августа.
Сейчас Всемирная торговая организация (ВТО) из-за введения США пошлин рассматривает жалобы, поданные такими странами, как Россия, Китай, ЕС, Мексика, Канада, Норвегия и Швейцария.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Американская Qualcomm урегулировала спор с Тайваньской комиссией по справедливой торговле (TFTC) о рекордном штрафе, добившись его снижения почти в восемь раз - с $773 млн до $89 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Штраф, как отмечает агентство, уже выплачен.
Производитель чипов, сотрудничающий в том числе с Apple, взамен пообещал увеличить инвестиции в экономику Тайваня. По данным агентства, компания в течение следующих пяти лет инвестирует $700 млн и активизирует исследовательскую деятельность на Тайване. В частности, она будет сотрудничать с тайваньской стороной в проектах 5G и откроет на острове новые производственный и инженерный центры.
Кроме того, тайваньский регулятор будет в этот период также контролировать переговоры Qualcomm с лицензиатами для обеспечения «справедливости».
TFTC оштрафовала американскую компанию за антимонопольные нарушения в октябре прошлого года. Штраф стал рекордным для страны. Комиссия утверждала, что производитель чипов незаконно ограничил доступ конкурентов к своим технологиям. По мнению комиссии, Qualcomm была монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA и LTE. Компания нарушала антимонопольное законодательство не менее семи лет, получая за это время с местных компаний лицензионные и прочие платежи, говорилось в решении тайваньского регулятора. Qualcomm обязали каждые полгода направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
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Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
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Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
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Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
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Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
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Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Бывшему руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковнику Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение. Следствие считает, что Максименко получил $1 млн взятки совместно с коллегами - бывшим замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым, экс-начальником московского управления СКР Александром Дрымановым и бывшим главой управления СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Игоря Потапова.
Дрыманов заключил сделку со следствием, его материалы выделили в отдельные производства.
В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко за взяточничество к 13 годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 165 млн руб. и лишил звания. Суд запретил бывшему полковнику на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах. В конце июля Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор Максименко.
Максименко, его экс-заместителю Александру Ламонову и Никандрову вменялось получение 500 000 евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По информации следствия, взятка была получена от бизнесменов Олега Шейхаметова и Бадри Шенгелии. Кочуйков в декабре 2015 г. был задержан после перестрелки у московского ресторана Elements.
Максименко в суде отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.
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Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 г. колонии строгого режима, сообщает ТАСС из Мосгорсуда. Дело рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.
Прокурор также потребовал взыскать с Никандрова штраф в размере 65 млн руб. и лишить его звания генерал-майор юстиции. Приговор будет оглашен 16 августа.
Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он быль задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.
По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.
Приговоры Ламонову и Максименко уже вынесены: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.
В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.
Экономика
Новости
Эрдоган призвал турок перевести накопления в лиры из долларов и золота
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Курс турецкой лиры, обновивший в пятницу исторический минимум, вновь опустился на 12% к уровню 6,2 лиры за доллар после очередных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган в обращении к народу призвал турок переводить свои активы в лиры. «Вынимайте свои доллары, евро и золото из-под подушек. Конвертируйте их в лиры. Покажите свою стойкость как страны и нации всему миру, - заявил президент Турции в городе Байбурт на северо-востоке страны. - Мы подвергаемся экономическим атакам, и мы должны защитить Турцию». Он также призвал всемерно увеличивать экспорт.
Ранее в пятницу Эрдоган призвал народ «игнорировать кампании, направленные против Турции». «Помните, у них есть доллары, а у нас есть народ и бог», - добавил президент Турции.
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Следствие выявило несоответствие стоимости имущества главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, его доходам. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). «В рамках расследования следствие устанавливает источники обогащения обвиняемого», - уточняется в сообщении.
Шестун, занимая должность главы Серпуховского района, в период с 2012 по 2017 г. совместно с супругой задекларировал не более 11,4 млн руб. дохода. В 2014 г. совместно со своей матерью 1936 года рождения он купил дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района. Стоимость имущества оценивается в 36 млн руб., уточняет СКР.
Шестун совместно с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства, отмечает СКР. «Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления», - считает следствие.
Супруга Шестуна Юлия рассказала «Ведомостям», что все имущество семьи приобретено на легальные доходы. «Мы продали свой старый дом, в котором жили до этого 18 лет и который Александр Шестун строил, еще будучи крупным предпринимателем. Старый дом был не маленький и с участком. На вырученные деньги мы в 2014 г. купили ½ доли нового дома. Вторую половину дома приобрела мама Александра Вячеславовича, которая много лет занимается предпринимательской деятельностью», - пояснила она.
Шестун также рассказала, что «весь наш так называемый «парк дорогих машин» состоит из двух автомобилей». «Муж покупал Mercedes б/y, ему более десяти лет. У меня же автомобиль Volvo среднего класса, которому около 5 лет. Близкие родственники занимаются бизнесом, являются самостоятельными людьми и не имеют отношения к нашему семейному бюджету. Но и у них также нет никакого супердорогого автопарка машин», - настаивает она.
Во вторник, 7 августа, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Шестуна. Обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты. 8 августа суд продлил срок содержания Шестуна под стражей до 13 ноября.
Шестуна задержали 13 июня. В его доме и администрации Серпуховского района были проведены обыски. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы.
Чиновник не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Ранее в суде он утверждал, что проданные участки используются по назначению: на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.
Министры и заместители под следствием
Д. Абрамов / Ведомости
Осенью 1998 г. первый замминистра финансов Владимир Петров был арестован по подозрению в получении взятки от зампреда правления банка «Эскадо» Александра Франгопулова, сообщил "Интерфакс". В уголовном деле шла речь о событиях 1995 г., когда Петров якобы помог «Эскадо» удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк 160 млрд неденоминированных рублей на федеральные программы. Петров провел под следствием три года. В 2001 г. Генпрокуратура закрыла дело - не стала в очередной раз продлевать срок следствия. Экспертиза показала, что подпись Петрова на заявлении об открытии счета в андоррском банке, куда якобы перечислили взятку, была кем-то подделана. После этого бывший тогда премьер-министром Михаил Касьянов восстановил Петрова в должности
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Владимир Родионов и Сергей Величкин / ТАСС
В октябре 2001 г. обвинение в превышении должностных полномочий было предъявлено Николаю Аксененко, министру путей сообщения в 1997-2002 гг., первому вице-премьеру в 1999-2000 гг. В октябре 2003 г. уголовное дело было передано в суд – Аксененко обвинялся в превышении должностных полномочий и присвоении или растрате 70 млн руб. Осенью 2003 г. с Аксененко взяли подписку о невыезде, отпустив на лечение за границу. Через два года Аксененко скончался в Германии от лейкоза. Мосгорсуд, не начиная процесс, вернул дело в Генпрокуратуру
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Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС
В 2001 г. Мосгорсуд приговорил Валентина Ковалева, возглавлявшего Минюст в 1995-1997 гг., к 9 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Занимая пост министра юстиции, Ковалев неоднократно получал в крупных размерах взятки как деньгами, так и квартирами и земельными участками, установило следствие. Кроме того, из созданного Ковалёвым в 1994 г. «Фонда общественной защиты гражданских прав» было похищено более 1 млрд неденоминированных рублей, из которых более 740 млн были перечислены на его личные счета. По решению суда у Ковалева конфисковали земельный участок в Подмосковье и квартиру в Москве, а $40 000, полученные в качестве взятки, были обращены в доход государства
3/10
Е. Разумный / Ведомости
В 2002 г. Генпрокуратура закончила расследование в отношении бывшего замминистра внешнеэкономических связей Андрея Догаева, длившееся с 1995 г. Догаеву были предъявлены обвинения в неоднократном получении взяток, злоупотреблении служебным положением и контрабанде металлов. В ходе расследования было установлено, что Догаев и его подельники организовали незаконный вывоз за пределы России цветных металлов и рыбной продукции на сумму около $12 млн, используя при этом подложные документы и получая за это взятки. Суд признал Догаева виновным в трех эпизодах злоупотребления служебным положением (по ним он был приговорен к трем годам лишения свободы, но сразу же амнистирован) и в двух эпизодах пособничества контрабанде (приговорен к двум годам лишения свободы и в этой части освобожден от наказания за истечением срока давности)
4/10
Д. Гришкин / Ведомости
В 2005 г. бывший министр по атомной энергии Евгений Адамов (эту должность он занимал в 1998-2001 гг.) был арестован в Швейцарии по запросу США, которые обвиняли его в хищении $9 млн международной помощи для России и требовали экстрадиции экс-министра. Россия также требовала его экстрадиции, в декабре 2005 г. он был доставлен в Москву и помещен в сизо «Матросская тишина». Через два года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к 5,5 г. заключения в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В апреле 2008 г. стало известно, что суд смягчил приговор, назначив условное лишение свободы
5/10
М. Стулов / Ведомости
В марте 2011 г. замминистра финансов Сергей Сторчак, 11 месяцев отсидевший в сизо, вернулся к активной работе в Минфине по международному сотрудничеству. Сторчак был арестован 15 ноября 2007 г. Вместе с гендиректором «Содэксима» Виктором Захаровым и президентом Межрегионального инвестиционного банка Вадимом Волковым (бывший замминистра финансов) он обвинялся в покушении на хищение $43,4 млн из бюджета. Дело было связано с урегулированием долга Алжира перед СССР с участием «Содэксима». Отсидев в тюрьме 11 месяцев, Сторчак 21 октября 2008 г. был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2011 г. уголовное дело в отношении Сторчака было прекращено. События преступления не было, решил Следственный комитет России
6/10
Д. Гришкин / Ведомости
В 2013 г. по делу "Росагролизинга" был задержан заместитель бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник (2009-2012 гг.) Алексей Бажанов. Позднее он скрылся за границей. Швейцарские власти наложили арест на счета Бажанова в размере 6 млн франков, также было объявлено о блокировании счетов Скрынник на 50 млн франков. В декабре 2015 г. следственные органы вынесли решение о приостановлении дела о хищении более 1 млрд рублей «Росагролизинга» «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»
7/10
Д. Гришкин / Ведомости
В декабре 2013 г. военные следователи СКР предъявили бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову обвинение в халатности, повлекшей причинение ущерба на сумму более 56 млн рублей. Сердюков возглавлял министерство в 2007-2012 гг. По версии следствия, экс-министр в устной форме поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса в Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное», а также провести работы по обустройству его территории. Сердюков вину не признал и отказался от дачи показаний. В феврале 2014 г. следствие в отношении экс-министра было прекращено - он попал под амнистию к 20-летию Конституции. В июне 2014 г. уголовное дело, по которому Сердюков проходил в одном из эпизодов, было закрыто
8/10
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Замминистра культуры России Григорий Пирумов 10 ноября признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщил представитель следствия. Об этом следователь заявил на заседании Мосгорсуда в четверг при рассмотрении жалобы на продление ареста Пирумова. Прокурор просила оставить Пирумова под стражей. В начале заседания она просила приобщить к материалам дела дополнительный допрос. Со своей стороны защита Пирумова настаивает, что он не признает вину в хищении при реставрации объектов культурного наследия. По словам адвоката Пирумова, он намерен продолжить давать исчерпывающие показания, но не признает себя виновным. В марте 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал замминистра культуры России Григория Пирумова
9/10
А. Гордеев / Ведомости
Министр экономического развития Алексей Улюкаев стал первым в истории России действующим федеральным министром - фигурантом уголовного дела, сообщил «Интерфакс». Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством размером $2 млн, заявление на него подала «Роснефть». По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти». Басманный cуд постановил отправить Улюкаева на время следствия под домашний арест