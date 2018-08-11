Новости
Политика
Новости

Появилось видео погони истребителей за угнанным в США самолетом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиамеханик угнал самолет из международного аэропорта Сиэтла, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Лайнер пролетел около 40 км и потерпел крушение на острове Кетрон, пассажиров на его борту не было.

Нет никаких признаков того, что это был теракт, уверяет полиция. Вероятно, 29-летний сотрудник аэропорта решил таким образом покончить с собой. Имя пилота не называется.

Самолет Bombardier Dash 8 Q400 принадлежал авиакомпании Alaska Airlines. Представитель компании заявил, что не понимает, как авиамеханик смог вылететь без разрешения.

Лайнер после взлета преследовали два истребителя F-15. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен большой самолет, летящий над Сиэтлом, и следующий за ним истребитель.

Канадский двухмоторный турбовинтовой самолет Bombardier Q400 предназначен для полетов на короткие дистанции и вмещает до 76 пассажиров.

Политика
Новости

ФСИН рассказала о тратах на содержание Олега Сенцова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На лекарственное обеспечение заключенного Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая, в сутки тратится 1100 руб., сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Таким образом, «на лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период (с начала голодовки — ред.) затрачено более 95 000 руб.», подсчитала ФСИН.

Кроме того, в период добровольного отказа от приема пищи Сенцову оказаны 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 000 руб., говорится в сообщении.

Сенцов переведен из камеры в палату, с первых дней голодовки за ним установлено индивидуальное медицинское наблюдение, он регулярно осматривается врачами, сообщила ФСИН. С 24 мая заключенному назначена поддерживающая терапия, а 8 июня он дал письменное согласие на прием питательной лечебной смеси и на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

«На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — подчеркнула пресс-служба ФСИН. Состояние заключенного оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что от госпитализации в гражданскую больницу Сенцов в письменной форме отказался, а показаний для экстренной госпитализации нет.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила о его «катастрофически плохом» состоянии. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала Каплан в Facebоok. По ее словам, Сенцов отказался от госпитализации, потому что «просто не переживет этап» в больницу, а в клинике рядом «над ним издеваются еще больше, чем в тюремной».

В четверг уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Фото датированы 9 августа. «Согласно информации, которую она (Москалькова — ред.) мне передала, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени», — написала Денисова в Facebоok.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

Как установило следствие, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии в Салехарде.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров получил госзащиту

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему государственную защиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Макарова Ирину Бирюкову.

По словам юриста, пока неизвестно, какие именно меры будут предприняты для защиты, но ответственность за их исполнение возложена на начальника исправительной колонии № 8, где сейчас находится Макаров.

Бирюкова добавила, что вопрос о госзащите ее самой пока не разрешен. «До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру России на бездействие Следственного комитета», — сказала адвокат.

Ранее Бирюкова, обнародовавшая видеоролик с избиением Макарова, уехала из России и попросила о госзащите. В ее заявлении на имя председателя СКР Александра Бастрыкина говорилось об угрозах со стороны некоторых фигурантов дела.

Макаров был жестоко избит сотрудниками исправительной колонии № 1 в Ярославской области 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.

Финансы
Новости

В Москве задержали банкира по подозрению в хищении 800 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков. Он подозревается в хищении 800 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Имя задержанного и название банка не сообщаются.

По версии следствия, подозреваемый при содействии других лиц из числа руководителей и сотрудников банка выдал некой коммерческой организации кредит в размере 800 млн руб. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных банку организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ущерб в размере 800 млн руб. квалифицируется Уголовным кодексом как «особо крупный». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

На время следствия суд отпустил подозреваемого под залог. Следователи проводят мероприятия по установлению всех соучастников преступления и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности банкира.

Политика
Новости

CNN узнал об отказе КНДР от предложений США по денуклеаризации

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

КНДР отвергла все предложения США, касающиеся конкретных шагов по ядерному разоружению, назвав их «гангстерскими», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Пхеньян считает, что уже пошел на уступки, демонтировав ядерный и ракетный полигоны, а также передав Вашингтону часть останков американских военных, погибших в годы Корейской войны.

Как отмечает телеканал, КНДР считает, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных США, а также подписание мирного договора.

Ранее Северная Корея называла грабительскими предложения США по денуклеаризации. «Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР — США, и мы решим, как мы будем их реализовывать. Вместо этого США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации», — говорилось в заявлении северокорейских властей. Переговоры с КНДР о мерах по ядерному разоружению со стороны США ведет госсекретарь Майк Помпео.

В июне в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ, из которого следовало, что Пхеньян готов пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. США в ответ обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

После двустороннего саммита КНДР начала демонтировать основные объекты ракетного полигона Сохэ — основного полигона для испытания северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери.

Кроме того, в июле Белый дом сообщил, что власти Северной Кореи передали США останки американских военнослужащих, взятых в плен во время войны на Корейском полуострове в 1950-1953 гг.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Бизнес
Новости

Sberbank Investments получил 10% Михайловского ГОКа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Sberbank Investments получил 10% Михайловского ГОКа. Средства от сделки будут направлены на погашение кредита перед банком.

О завершении сделки сообщается на странице Михайловского ГОКа на сервере раскрытия информации («Интерфакс»). Стоимость сделки не раскрывается.

Представитель «Металлоинвеста» сообщил, что продажа акций была осуществлена по рыночной стоимости. «Мы совершили рыночную сделку по продаже акций. Полученные денежные средства будут направлены на частичное досрочное погашение кредита группы перед Сбербанком в соответствии со стратегией оптимизации портфеля заимствований «Металлоинвеста», — сказал он.

Представитель Сбербанка подтвердил, что сделка была совершена на рыночных условиях. Детали сделки он не раскрыл.

«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Алишера Усманова. Компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Доля последнего после закрытия сделки со Сбербанком снизилась до 89,32%.

Политика
Новости

СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство иностранных дел Греции решило отозвать из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщают российские и греческие СМИ.

Решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным агентства, Фриганас в ближайшие дни вернется в Афины. В Москву будет направлен другой дипломат, но когда это произойдет, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Информацию подтверждают греческий телеканал ANT1 и издание Dikaiologitika. По их данным, Фриганасу было объявлено об этом днем в пятницу.

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну.

Москва отвергла все обвинения и приняла ответные меры в отношении греческих дипломатов. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, «кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта».

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами Москвы, в котором назвал Россию «товарищем Турции по оружию». Афины считают ответные меры «произвольными и мстительными».

Политика
Новости

«Новая газета» получила запрос СКР по делу об убийстве Бабченко

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Редакция «Новой газеты» получила запрос от Следственного комитета России с просьбой представить характеристику и копию личного дела журналиста Аркадия Бабченко. Издание опубликовало фото документа. Бабченко работал в «Новой газете» в 2011 г.

В запросе говорится, что Главное следственное управление СКР расследует дело «по факту убийства в г. Киеве Украины гражданина Российской Федерации Бабченко Аркадия Аркадьевича». Документ, датированный 1 августа, поступил в редакцию в пятницу.

Служба безопасности Украины (СБУ) в мае инсценировала убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он был задержан и арестован судом. Герман является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Бизнес
Новости

ОНФ попросил Мединского проверить эффективность управления имуществом в «Росгосцирке»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить эффективность управления имуществом в филиалах «Росгосцирка». Об этом говорится на сайте движения.

«Росгосцирк» попал в поле зрения экспертов проекта ОНФ «За честные закупки» после жалоб региональных активистов. «Мы уже обратились к... Мединскому с просьбой обратить внимание на примеры неэффективного и непрозрачного управления имуществом в филиалах федерального казенного предприятия "Росгосцирк", - приводятся в сообщении слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки" депутата Госдумы Антона Гетты.

По мнению экспертов ОНФ, «Росгосцирк» сдает в аренду площади с нарушением законодательства. Площади сдавались без проведения установленных законодательством процедур передачи его в аренду через филиал «Росгосцирка» – дочернюю организацию «Цирк сервис», уточняется в сообщении. В соответствии с приказом «Росгосцирка» от 5 декабря 2016 г. «Цирк сервис» наделяется правом по организации и осуществлению всех услуг, направленных на привлечение зрителей и иных потребительских услуг в сфере культуры. Руководство региональных филиалов «Росгосцирка» должно обеспечивать доступ к помещениям сотрудникам «Цирк сервиса», а также сотрудникам компаний-подрядчиков, которых дочерняя компания будет привлекать. По мнению активистов ОНФ, руководство филиалов перестало быть «реальными хозяевами». Представители «Цирк сервиса» могут в любое время без соблюдения законодательства сдавать в аренду предпринимателям сотни квадратных метров площадей филиалов «Росгосцирка», считают в ОНФ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россия не смогла выиграть спор с Евросоюзом о собственниках газопроводов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Всемирная торговая организация (ВТО) в споре России и Евросоюза о нормах «Третьего энергопакета» в газовой сфере поддержала три из шести жалоб российской стороны. Это следует из решения, опубликованного на сайте ВТО.

Однако России не удалось оспорить главный принцип «Третьего энергопакета», предполагающий разделение на уровне собственности операций по добыче, сбыту и транспортировке газа.

Третейская группа ВТО поддержала жалобу России на количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу OPAL (один из сухопутных отводов от «Северного потока»). Также она признала неправомерными правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии.

Кроме того, ВТО признала неправомерным наделение инфраструктурных проектов статусом «проектов общего интереса», если они нацелены на поставку газа не из России.

Министерство экономического развития считает исход разбирательства положительным для России. «Это позитивный прецедент, который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских поставщиков на рынке Евросоюза», — говорится в сообщении ведомства.

«Газпром» заявил, что удовлетворен решением ВТО. Компания ожидает, что «ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом».

Спор был инициирован правительством России в апреле 2014 г. По мнению Москвы, нормы «Третьего энергопакета» в газовой сфере приводили к дискриминации российского газа и «Газпрома».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Финансы
Новости

ЦБ выявил хищения в банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Временная администрация якутского банка «Таатта» выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей кредитной организации на сумму свыше 4,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Информацию о финансовых операциях с признаками хищения ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. ЦБ подозревает в совершении преступления должностных лиц банка. «Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018», - уточняется в пресс-релизе.

Центробанк 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта», занимавшего 220-е место в российской банковской системе. Причиной отзыва лицензии стало низкое качество активов банка. Также ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Регулятор ранее сообщал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения». Речь идет о масштабном выводе активов «с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

Банк «Таатта» стал широко известен год назад, когда оказался в санкционном списке США наряду с несколькими другими региональными банками. Санкции в отношении кредитной организации были введены из-за открытия представительства в Крыму.

Как в России уничтожают деньги

Выбор редактора
Политика
Новости

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арестованные сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области Максим Яблоков и Сергей Ефремов на допросе дали показания против начальства. По их словам, бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. распорядился провести «воспитательную работу» с применением физической силы с заключенным Евгением Макаровым.

О показаниях фигурантов дела телеканалу «Дождь» сообщил фонд «Общественный вердикт», который защищает Макарова.

Николаев поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний», рассказал Яблоков. По словам Соловьева, приказ применять силу к Макарову лично отдал замначальника ИК-1 Игит Михайлов.

Инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев на допросе заявил, что конфликт с Макаровым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили письмо его родителей на пол. Эту версию подтвердил Яблоков. Он добавил, что Макаров после этого начал оскорблять сотрудников колонии.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.

Читать ещё
Preloader more
Фото