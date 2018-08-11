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Сотни людей пострадали во время массовых протестов в Бухаресте

Антиправительственная акция в румынской столице, начавшаяся вечером в пятницу, завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, передает Associated Press. В результате пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов, сообщил представитель румынской жандармерии Мариус Милитару. По его словам, около 70 человек были госпитализированы.

После беспорядков было задержано 33 человека, возбуждено восемь уголовных дел и наложено 23 штрафа на сумму 17 000 леев (около 3700 евро). Милитару добавил, что у одной из пострадавших сотрудниц жандармерии был украден пистолет.

В пятницу на площади Виктории в центре Бухареста прошла антиправительственная акция под лозунгом «Диаспора дома!». Участники акции требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. «Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство, — приводит ТАСС текст, распространенный организаторами акции. — Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровство и некомпетентность».

В акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

По словам Милитару, «жандармы предпринимали исключительно оборонительные действия, когда были атакованы». Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон протестующих. «В подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций», — написал он в Facebook. Президент потребовал от министра внутренних дел страны срочно объяснить действия жандармерии во время протестов.