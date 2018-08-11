Бывшая сотрудница Белого дома рассказала о съеденном Трампом документе

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Появилась запись разговора угонщика самолета в Сиэтле с диспетчером

Американское издание The Seattle Times опубликовало аудиозапись переговоров угонщика самолета из аэропорта Сиэтла с диспетчером. Из разговора следует, что самолет быстро расходует топливо, диспетчер успокаивает угонщика и уговаривает его приземлиться.

«Я опустился до 2100 фунтов… Я начинал с 30 или около того… Я не знаю, сколько топлива сгорело на взлете, но оно сгорело немного быстрее, чем я ожидал», — говорит угонщик.

Диспетчер советует ему лететь к военному аэродрому ВВС США, который находится в миле от него. «Эти ребята будут издеваться надо мной, если я попытаюсь приземлиться там. Думаю, там может что-то пойти не так из-за меня. Я бы не хотел этого. Вероятно, у них есть зенитные системы», — возражает мужчина.

«У них их нет. Мы просто попытаемся найти место, чтобы ты смог благополучно приземлиться», — ответил диспетчер. После этого он предложил авиамеханику вернуться в аэропорт Сиэтла и сесть там:

«— Ты можешь начать поворачивать влево, чтобы приземлиться в аэропорту Сиэтла, пожалуйста?

— За это, вероятно, мне грозит пожизненный срок, да? Надеюсь, что да, для такого парня, как я.

— О, Ричард, мы не будем об этом беспокоиться и думать. Ты можешь начать поворачивать влево?»

Позже угонщик вспоминает о людях, которые будут расстроены его поступком. «У меня есть много людей, которые заботятся обо мне. Они разочаруются, услышав, что я сделал. Я хотел бы извиниться перед каждым из них. Просто сломанный человек, думаю, крыша поехала. Я не знал этого раньше», — говорит он.

Перед тем, как запись оборвалась, мужчина успел сообщить, что у самолета, вероятно, отключился один из двигателей.

Сотрудник аэропорта Сиэтла в субботу угнал пустой самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Alaska Airlines, рассчитанный на 76 пассажиров. Полиция считает, что 29-летний авиамеханик решил таким образом покончить с собой. Его имя ранее не сообщалось, диспетчер называет угонщика Ричардом. Самолет пролетел около 40 км и разбился, пилот погиб.