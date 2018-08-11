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Политика
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Бывшая сотрудница Белого дома рассказала о съеденном Трампом документе

Ведомости
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Бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге рассказала, что однажды видела, как Дональд Трамп съел важный документ. Отрывок из книги приводит газета The Washington Post.

По словам Манигол-Ньюман, в прошлом году она видела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. «Я видела, как он положил записку себе в рот… Зная, что Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — пишет Манигол-Ньюман.

Издание отмечает, что сотрудники Белого дома не подтвердили слова бывшей помощницы. «Нет никаких доказательств того, что он жевал бумагу, и несколько сотрудников Белого дома посмеялись над этим предположением и заявили, что это неправда», — отмечает издание.

Книга Манигол-Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» (Unhinged: Insider Account Of The Trump White House) появится в продаже в США 14 августа.

В Белом доме Манигол-Ньюман занимала должность помощницы президента и директора по коммуникациям. Она была единственной афроамериканкой в администрации.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Политика
Новости

Появилась запись разговора угонщика самолета в Сиэтле с диспетчером

Ведомости
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Американское издание The Seattle Times опубликовало аудиозапись переговоров угонщика самолета из аэропорта Сиэтла с диспетчером. Из разговора следует, что самолет быстро расходует топливо, диспетчер успокаивает угонщика и уговаривает его приземлиться.

«Я опустился до 2100 фунтов… Я начинал с 30 или около того… Я не знаю, сколько топлива сгорело на взлете, но оно сгорело немного быстрее, чем я ожидал», — говорит угонщик.

Диспетчер советует ему лететь к военному аэродрому ВВС США, который находится в миле от него. «Эти ребята будут издеваться надо мной, если я попытаюсь приземлиться там. Думаю, там может что-то пойти не так из-за меня. Я бы не хотел этого. Вероятно, у них есть зенитные системы», — возражает мужчина.

«У них их нет. Мы просто попытаемся найти место, чтобы ты смог благополучно приземлиться», — ответил диспетчер. После этого он предложил авиамеханику вернуться в аэропорт Сиэтла и сесть там:

«— Ты можешь начать поворачивать влево, чтобы приземлиться в аэропорту Сиэтла, пожалуйста?

— За это, вероятно, мне грозит пожизненный срок, да? Надеюсь, что да, для такого парня, как я.

— О, Ричард, мы не будем об этом беспокоиться и думать. Ты можешь начать поворачивать влево?»

Позже угонщик вспоминает о людях, которые будут расстроены его поступком. «У меня есть много людей, которые заботятся обо мне. Они разочаруются, услышав, что я сделал. Я хотел бы извиниться перед каждым из них. Просто сломанный человек, думаю, крыша поехала. Я не знал этого раньше», — говорит он.

Перед тем, как запись оборвалась, мужчина успел сообщить, что у самолета, вероятно, отключился один из двигателей.

Сотрудник аэропорта Сиэтла в субботу угнал пустой самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Alaska Airlines, рассчитанный на 76 пассажиров. Полиция считает, что 29-летний авиамеханик решил таким образом покончить с собой. Его имя ранее не сообщалось, диспетчер называет угонщика Ричардом. Самолет пролетел около 40 км и разбился, пилот погиб.

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Экономика
Новости

Эрдоган заявил о готовности Турции перейти на расчеты в национальных валютах

Ведомости
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Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу». Если страны Европы тоже заходят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, добавил он.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, заявил Эрдоган. «Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары», — сказал президент. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это, подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку под давлением санкций. «Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом», — заявил президент.

В пятницу курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума. Только с начала недели курс лиры снизился примерно на 20%, а за последние 12 месяцев — более чем на 40%.

Одна из главных причин ослабления лиры — сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Усугубляет положение Анкары ее конфликт с Вашингтоном. В начале августа США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Эрдоган распорядился заморозить счета двух американских министров.

Конфликт Турции и США связан с делом задержанного турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

В среду турецкая делегация посетила Вашингтон для проведения переговоров, но сторонам не удалось договориться об освобождении Брансона и уладить конфликт. После этого президент США Дональд Трамп объявил о планах удвоить пошлины на металлы из Турции.

Последствия мятежа военных

Политика
Новости

Сотни людей пострадали во время массовых протестов в Бухаресте

Ведомости
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Антиправительственная акция в румынской столице, начавшаяся вечером в пятницу, завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, передает Associated Press. В результате пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов, сообщил представитель румынской жандармерии Мариус Милитару. По его словам, около 70 человек были госпитализированы.

После беспорядков было задержано 33 человека, возбуждено восемь уголовных дел и наложено 23 штрафа на сумму 17 000 леев (около 3700 евро). Милитару добавил, что у одной из пострадавших сотрудниц жандармерии был украден пистолет.

В пятницу на площади Виктории в центре Бухареста прошла антиправительственная акция под лозунгом «Диаспора дома!». Участники акции требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. «Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство, — приводит ТАСС текст, распространенный организаторами акции. — Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровство и некомпетентность».

В акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

По словам Милитару, «жандармы предпринимали исключительно оборонительные действия, когда были атакованы». Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон протестующих. «В подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций», — написал он в Facebook. Президент потребовал от министра внутренних дел страны срочно объяснить действия жандармерии во время протестов.

Политика
Новости

ФСИН рассказала о тратах на содержание Олега Сенцова

Ведомости
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На лекарственное обеспечение заключенного Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая, в сутки тратится 1100 руб., сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Таким образом, «на лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период (с начала голодовки. — Ред.) затрачено более 95 000 руб.», подсчитала ФСИН.

Кроме того, в период добровольного отказа от приема пищи Сенцову оказаны 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 000 руб., говорится в сообщении.

Сенцов переведен из камеры в палату, с первых дней голодовки за ним установлено индивидуальное медицинское наблюдение, он регулярно осматривается врачами, сообщила ФСИН. С 24 мая заключенному назначена поддерживающая терапия, а 8 июня он дал письменное согласие на прием питательной лечебной смеси и на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

«На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — подчеркнула пресс-служба ФСИН. Состояние заключенного оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что от госпитализации в гражданскую больницу Сенцов в письменной форме отказался, а показаний для экстренной госпитализации нет.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила о его «катастрофически плохом» состоянии. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала Каплан в Facebоok. По ее словам, Сенцов отказался от госпитализации, потому что «просто не переживет этап» в больницу, а в клинике рядом «над ним издеваются еще больше, чем в тюремной».

В четверг уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Фото датированы 9 августа. «Согласно информации, которую она (Москалькова. — Ред.) мне передала, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени», — написала Денисова в Facebоok.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

Как установило следствие, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии в Салехарде.

Политика
Новости

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров получил госзащиту

Ведомости
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Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему государственную защиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Макарова Ирину Бирюкову.

По словам юриста, пока неизвестно, какие именно меры будут предприняты для защиты, но ответственность за их исполнение возложена на начальника исправительной колонии № 8, где сейчас находится Макаров.

Бирюкова добавила, что вопрос о госзащите ее самой пока не разрешен. «До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру России на бездействие Следственного комитета», — сказала адвокат.

Ранее Бирюкова, обнародовавшая видеоролик с избиением Макарова, уехала из России и попросила о госзащите. В ее заявлении на имя председателя СКР Александра Бастрыкина говорилось об угрозах со стороны некоторых фигурантов дела.

Макаров был жестоко избит сотрудниками исправительной колонии № 1 в Ярославской области 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.

Финансы
Новости

В Москве задержали банкира по подозрению в хищении 800 млн рублей

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков. Он подозревается в хищении 800 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Имя задержанного и название банка не сообщаются.

По версии следствия, подозреваемый при содействии других лиц из числа руководителей и сотрудников банка выдал некой коммерческой организации кредит в размере 800 млн руб. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных банку организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ущерб в размере 800 млн руб. квалифицируется Уголовным кодексом как «особо крупный». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

На время следствия суд отпустил подозреваемого под залог. Следователи проводят мероприятия по установлению всех соучастников преступления и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности банкира.

Политика
Новости

Появилось видео погони истребителей за угнанным в США самолетом

Ведомости
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Авиамеханик угнал самолет из международного аэропорта Сиэтла, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Лайнер пролетел около 40 км и потерпел крушение на острове Кетрон, пассажиров на его борту не было.

Нет никаких признаков того, что это был теракт, уверяет полиция. Вероятно, 29-летний сотрудник аэропорта решил таким образом покончить с собой. Имя пилота не называется.

Самолет Bombardier Dash 8 Q400 принадлежал авиакомпании Alaska Airlines. Представитель компании заявил, что не понимает, как авиамеханик смог вылететь без разрешения.

Лайнер после взлета преследовали два истребителя F-15. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен большой самолет, летящий над Сиэтлом, и следующий за ним истребитель.

Канадский двухмоторный турбовинтовой самолет Bombardier Q400 предназначен для полетов на короткие дистанции и вмещает до 76 пассажиров.

Политика
Новости

CNN узнал об отказе КНДР от предложений США по денуклеаризации

Ведомости
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КНДР отвергла все предложения США, касающиеся конкретных шагов по ядерному разоружению, назвав их «гангстерскими», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Пхеньян считает, что уже пошел на уступки, демонтировав ядерный и ракетный полигоны, а также передав Вашингтону часть останков американских военных, погибших в годы Корейской войны.

Как отмечает телеканал, КНДР считает, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных США, а также подписание мирного договора.

Ранее Северная Корея называла грабительскими предложения США по денуклеаризации. «Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР — США, и мы решим, как мы будем их реализовывать. Вместо этого США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации», — говорилось в заявлении северокорейских властей. Переговоры с КНДР о мерах по ядерному разоружению со стороны США ведет госсекретарь Майк Помпео.

В июне в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ, из которого следовало, что Пхеньян готов пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. США в ответ обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

После двустороннего саммита КНДР начала демонтировать основные объекты ракетного полигона Сохэ — основного полигона для испытания северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери.

Кроме того, в июле Белый дом сообщил, что власти Северной Кореи передали США останки американских военнослужащих, взятых в плен во время войны на Корейском полуострове в 1950-1953 гг.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Бизнес
Новости

Sberbank Investments получил 10% Михайловского ГОКа

Ведомости
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Sberbank Investments получил 10% Михайловского ГОКа. Средства от сделки будут направлены на погашение кредита перед банком.

О завершении сделки сообщается на странице Михайловского ГОКа на сервере раскрытия информации («Интерфакс»). Стоимость сделки не раскрывается.

Представитель «Металлоинвеста» сообщил, что продажа акций была осуществлена по рыночной стоимости. «Мы совершили рыночную сделку по продаже акций. Полученные денежные средства будут направлены на частичное досрочное погашение кредита группы перед Сбербанком в соответствии со стратегией оптимизации портфеля заимствований «Металлоинвеста», — сказал он.

Представитель Сбербанка подтвердил, что сделка была совершена на рыночных условиях. Детали сделки он не раскрыл.

«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Алишера Усманова. Компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Доля последнего после закрытия сделки со Сбербанком снизилась до 89,32%.

Политика
Новости

СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России

Ведомости
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Министерство иностранных дел Греции решило отозвать из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщают российские и греческие СМИ.

Решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным агентства, Фриганас в ближайшие дни вернется в Афины. В Москву будет направлен другой дипломат, но когда это произойдет, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Информацию подтверждают греческий телеканал ANT1 и издание Dikaiologitika. По их данным, Фриганасу было объявлено об этом днем в пятницу.

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну.

Москва отвергла все обвинения и приняла ответные меры в отношении греческих дипломатов. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, «кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта».

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами Москвы, в котором назвал Россию «товарищем Турции по оружию». Афины считают ответные меры «произвольными и мстительными».

Политика
Новости

«Новая газета» получила запрос СКР по делу об убийстве Бабченко

Ведомости
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Редакция «Новой газеты» получила запрос от Следственного комитета России с просьбой представить характеристику и копию личного дела журналиста Аркадия Бабченко. Издание опубликовало фото документа. Бабченко работал в «Новой газете» в 2011 г.

В запросе говорится, что Главное следственное управление СКР расследует дело «по факту убийства в г. Киеве Украины гражданина Российской Федерации Бабченко Аркадия Аркадьевича». Документ, датированный 1 августа, поступил в редакцию в пятницу.

Служба безопасности Украины (СБУ) в мае инсценировала убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он был задержан и арестован судом. Герман является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

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