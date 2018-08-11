Бывшая сотрудница Белого дома рассказала о съеденном Трампом документе
Бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге рассказала, что однажды видела, как Дональд Трамп съел важный документ. Отрывок из книги приводит газета The Washington Post.
По словам Манигол-Ньюман, в прошлом году она видела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. «Я видела, как он положил записку себе в рот… Зная, что Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — пишет Манигол-Ньюман.
Издание отмечает, что сотрудники Белого дома не подтвердили слова бывшей помощницы. «Нет никаких доказательств того, что он жевал бумагу, и несколько сотрудников Белого дома посмеялись над этим предположением и заявили, что это неправда», — отмечает издание.
Книга Манигол-Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» (Unhinged: Insider Account Of The Trump White House) появится в продаже в США 14 августа.
В Белом доме Манигол-Ньюман занимала должность помощницы президента и директора по коммуникациям. Она была единственной афроамериканкой в администрации.