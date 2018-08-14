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Политика
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Правозащитница Зоя Светова рассказала о встрече с Сенцовым

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Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который три месяца голодает в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом со ссылкой на Светову сообщает RTVI.

Встреча продолжалась около двух часов в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников учреждения. По словам Световой, Сенцов содержится в «хорошей и чистой» четырехместной палате, куда его перевели после начала голодовки. Режиссер назвал свое состояние «предкритическим». Врачи колонии делают ему капельницы и вводят ему питательную смесь, однако, по словам Световой, «это ситуация, которая не может спасти его жизнь». Правозащитница добавила, что Сенцов не намерен прекращать голодовку.

В августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Следователи указывали, что участники этой группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Согласно материалам дела, они планировали также взорвать памятник Ленину.

Украинский режиссер вину не признал. Его отправили отбывать приговор в колонию «Белый медведь» в Лабытнанги. В середине мая 2018 г. он объявил голодовку, потребовав отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева со ссылкой на источник сообщила в Facebook, что самолет с Сенцовым на борту вылетел из Салехарда. «Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все!» – писала она. Позже Ивлева допустила, что ее источник мог быть дезинформирован, поскольку подтверждения этой информации не появилось. Утром 12 августа главное управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу официально опровергло информацию о том, что Сенцов покидал колонию.

Бизнес
Новости

Мобиус оценил вероятность введения контроля за движением капитала в Турции

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Существует «реальная возможность», что Турция введет контроль за движением капитала, чтобы остановить падение лиры. Об этом рассказал инвестор Марк Мобиус, передает Bloomberg.

По словам Мобиуса, это был бы «очень и очень плохой пример» для других развивающихся рынков. Инвестор напомнил, что Малайзия поступала подобным образом в 1998 г., и «это были очень и очень плохие новости».

Многие инвесторы уже начали оценивать возможность того, что Турция введет контроль за движением капитала, отмечает Bloomberg. При этом турецкое правительство неоднократно заявляло, что не будет это делать. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также обещал, что страна не станет повышать процентные ставки и просить международном помощи.

Мобиус отметил, что «глубоко обеспокоен» противостоянием США и Турции. Он также не исключил, что в дальнейшем может упасть китайский юань, если торговая война с США продолжится.

На прошлой неделе курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума. Одна из главных причин ослабления лиры — сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Волатильность на рынке Турции усилилась после обострения конфликта с США. Американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь.

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Бизнес
Новости

Россия выдала все разрешения для строительства «Северного потока - 2»

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Проектная компания Nord Stream 2 AG, оператор экспортного газопровода «Северный поток - 2», получила все разрешения для строительства российского участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что последнее необходимое разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России компания получила 14 августа. Соответствующее разрешение компании выдал Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Действие разрешение распространяется на участок газопровода длиной 114 км.

Ранее разрешение на строительство газопровода «Северный поток 2» в России выдал Минстрой. Пресс-служба компании уточняет, что на сегодняшний день оператор «Северного потока - 2» получил все разрешения, которые требовались для строительства российского участка газопровода.

Помимо России, оператор газопровода получил разрешения на его строительство в Германии, Финляндии и Швеции. Разрешение не дала только Дания. Из-за этого компания стала искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран допускал, что газопровод может сильнее отклониться от датского острова Борнхольм, чтобы избежать территориальных вод Дании. 10 августа Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство заявку на альтернативный маршрут для «Северного потока – 2».

Альтернативный маршрут предусматривает, что участок газопровода пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм. В результате труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании, а не через ее территориальные воды. При этом Nord Stream 2 AG подчеркивала, что не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.

Политика
Новости

Суд отменил решение о запрете картины «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина

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Новосибирский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» Алексея Куделина (творческий псевдоним – Вася Ложкин). Об этом в Twitter написал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. «СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора», - написал он, отметив, что областной суд вернул дело в суд первой инстанции.

Минюст России признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом в 2016 г. на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

Ранее СПЧ обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу решения суда. Как пояснили в совете, при рассмотрении дела не проводилась искусствоведческая экспертиза, не оценивались художественные характеристики произведения. Основным доказательством было заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Суд при вынесении решения не учел сатирический характер картины. Она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию. «Суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции», - говорилось в направленном в прокуратуру обращении.

В конце октября 2016 г. московский предприниматель Алексей Ходорковский, которому принадлежат исключительные права на картину, обжаловал решение суда. Ходорковский рассказал «Ведомостям», что является давним поклонником творчества Куделина. С 2011 г. он скупал картины художника. Спустя какое-то время Ходорковский решил заняться популяризацией работ Куделина. Для этого он приобрел исключительное право на использование изображений. «Как раз в этом году (2016 г. - "Ведомости") изображение с картины «Великая прекрасная Россия» должно было выйти в виде ламинированной карты в тубе», - отмечал он. Ходорковский говорил, что решение суда стало неожиданностью как для него, так и для Куделина: «По-моему, это одна из самых честных его картин, она иллюстрирует наш эгоцентризм, псевдопатриотизм и ксенофобию. Ничего оскорбительного в ней нет, она как раз очень поучительна».

Политика
Новости

Лукашенко обвинил правительство Белоруссии в безответственности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки в кабинете министров.

«На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!» – сказал Лукашенко на совещании по развитию Оршанского района (его слова передает «БелТА»).

Лукашенко заявил о «пофигическом отношении правительства к поручениям президента». Он отправил в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного. Кроме того, Лукашенко объявил полное служебное несоответствие председателю Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности страны Станиславу Засю. «Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же, – отметил президент. – Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю».

Также Лукашенко раскритиковал вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения. «Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет», – возмутился Лукашенко.

Министра Вовка Лукашенко предложил трудоустроить на Оршанский инструментальный завод, он также пригрозил разжалованному чиновнику тюрьмой. «Скорее всего, министра [Вовка] сюда направим к тебе работать, – обратился Лукашенко к директору предприятия. – У него выбор один: или тюрьма, или сюда, – публично об этом говорю».

Также Лукашенко распорядился отправить в отставку председателя Оршанского райисполкома «и найти ему другую работу», а председателю Витебского облисполкома объявил строгий выговор «за безобразное безответственное отношение к порученному делу».

Бизнес
Новости

Coca-Cola инвестировала в производителя спортивных напитков

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Coca-Cola стала миноритарным акционером производителя спортивных напитков BodyArmor. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сумма сделки не раскрывается. В этом году BodyArmor получит около $400 млн дохода, – основываясь на этом и других сделках в индустрии напитков, можно было бы оценить сделку от $1 до 2 млрд. По условиям соглашения Coca-Cola скоро может начать выпускать BodyArmor, а также полностью выкупить компанию.

BodyArmor занимает третье место на рынке спортивных напитков в США, отмечает WSJ. Три четверти продаж приходится на бренд Gatorade, принадлежащий PepsiCo. Следом идет Powerade, чьим владельцем является Coca-Cola, с долей в 6%. Весь рынок спортивных напитков в США оценивается в $8 млрд, уточняет газета.

BodyArmor позиционирует себя как более натуральный напиток, чем конкуренты, пишет WSJ. Он не использует искусственные цвета, в отличие от Gatorade или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы в качестве подсластителя, как Powerade.

В конце мая Coca-Cola объявила, что впервые в истории выпустит в продажу алкогольный напиток. Lemon-Do уже поступил в продажу в Японии. Это сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост

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Недалеко от города Генуи в Италии обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. По предварительным данным, в момент обрушения по мосту проезжали автомобили. Спасатели сообщили, что под обломками нашли погибших людей.

Число погибших не уточняется. Итальянское издание Adnkronos сообщает о «десятках» жертв.

В сообщении полиции Италии говорится, что обрушилась часть автострады A10, длина обрушившегося участка составляет порядка 200 м. Обрушение произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция.

На месте продолжают работать поисково-спасательные отряды и экстренные службы.Движение по A10 приостановлено в обе стороны.

В Италии обрушился автомобильный мост

Финансы
Новости

ЦБ зафиксировал рост максимальной ставки вкладов крупнейших банков

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Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц в первой декаде августа выросла до 6,32% годовых. В июле максимальная ставка снижалась: в первой декаде месяца она составила 6,39% годовых, во второй – 6,33% и в последней декаде июля – 6,31%.

С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 процентных пункта.

С ноября прошлого года максимальная ставка снижалась, и в начале июня она достигла рекордных 6,05% годовых. Однако после она выросла, из-за того что сразу два банка – Сбербанк и Райффайзенбанк – предложили сезонные рублевые вклады с повышенными ставками.

Бизнес
Новости

Усманов рассказал о возможных инвестициях в европейские футбольные клубы

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Миллиардер Алишер Усманов в беседе с агентством Bloomberg не исключил, что может инвестировать в английский футбольный клуб «Эвертон» или в какой-нибудь другой европейский клуб.

Усманов рассказал, что получает «много предложений» от различных клубов и рассматривает варианты. Названия клубов он не уточнил. По его словам, сделка возможна при условии, что он получит возможность влиять на деятельность клуба – то, чего у него не было, когда он был совладельцем английского «Арсенала».

Интерес Усманова не ограничивается только английскими футбольными клубами, утверждает агентство: он поклонник немецкой «Баварии», а также итальянских команд «Милан» и «Рома». «Если будет предложение или возможность инвестировать в них с хорошими потенциальными доходами, я бы рассмотрел сделку», – заявил Усманов агентству.

Усманов был вторым по величине акционером английского «Арсенала» после американского предпринимателя Стэна Кронке. В начале августа компания Кронке Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) объявила о выкупе доли Усманова в 30,05%. Весь футбольный клуб акционеры оценили в 1,8 млрд фунтов, говорилось в сообщении KSE. Это означает, что сумма сделки составит 550 млн фунтов ($712 млн). Российский бизнесмен пытался стать контролирующим акционером «Арсенала», но ему не дал это сделать Кронке, для которого профессиональный спорт – основной бизнес.

Усманов на закрытой вечеринке «Мегафона» рассказал о мире будущего

Политика
Новости

Суд отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву

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Кассационная инстанция Мосгорсуда отказала в передаче на рассмотрение президиума суда жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда», – говорится в сообщении. Мосгорсуд не увидел существенных нарушений в процессе, которые могли бы повлиять на результат рассмотрения дела или стали бы основаниями для отмены приговора.

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. В этот же период согласно приговору Улюкаев не сможет занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Экс-чиновник должен также выплатить штраф в 130 млн руб.

В приговоре указывается, что до выплаты штрафа сохраняется арест на имущество – земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, средства на банковских счетах и деньги, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава. В июне Улюкаева этапировали в исправительную колонию № 1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Авто
Новости

«АвтоВАЗ» запустил производство новой Lada Granta

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«АвтоВАЗ» начал производство в Тольятти автомобилей обновленного семейства Lada Granta, сообщает компания. Оно будет состоять из машин с четырьмя типами кузова – седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

Линейка автомобилей выделяется новой передней частью кузова: фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ''икс-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

В компании рассчитывают, что новый модельный ряд Lada Granta позволит привлечь покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и цены.

Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

Как будет выглядеть новая Lada Granta

Недвижимость
Новости

Власти рассказали о росте цен на жилье в Москве после перехода на эскроу-счета

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Цены на жилье в Москве при переходе застройщиков на эскроу-счета вырастут в пределах 15%. Об этом заявил на бизнес-бранче «Девелопмент по новым правилам» руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, передает «РИА Новости».

По мнению Жидкина, такое повышение цен произойдет в течение полутора лет.

Между тем застройщики придерживаются другого мнения. По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, за два-три года столичное жилье может подорожать более чем на треть. «Реалистичными представляются цифры 30–40% роста», – заявил Ручьев на бизнес-бранче (его слова приводит «Интерфакс»). Эту оценку поддерживает директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов, по словам которого за два года рост составит не менее 30%, сообщает «Интерфакс». По словам Брызгалова, рост цен связан с целым комплексом причин, таких как замещение средств дольщиков проектным финансированием, налоговое бремя, связанное с продажей готового жилья, повышение НДС и усиление требований к застройщикам.

Жидкин, в свою очередь, уверен, «что такого увеличения стоимости не будет» – у покупателей просто нет ресурса, чтобы выдержать такой рост. «Застройщикам придется находить внутренние резервы, ресурсы, уменьшать маржинальность, но такого высокого скачка цен точно не будет», – сказал Жидкин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что переход на эскроу-счета начался с 1 июля 2018 г. По такой схеме деньги граждан застройщик получает только после сдачи дома. С 1 июля 2019 г. строители жилья смогут привлекать средства только в банках.

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