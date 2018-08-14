Политика

Новости

Правозащитница Зоя Светова рассказала о встрече с Сенцовым

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который три месяца голодает в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом со ссылкой на Светову сообщает RTVI.

Встреча продолжалась около двух часов в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников учреждения. По словам Световой, Сенцов содержится в «хорошей и чистой» четырехместной палате, куда его перевели после начала голодовки. Режиссер назвал свое состояние «предкритическим». Врачи колонии делают ему капельницы и вводят ему питательную смесь, однако, по словам Световой, «это ситуация, которая не может спасти его жизнь». Правозащитница добавила, что Сенцов не намерен прекращать голодовку.

В августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Следователи указывали, что участники этой группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Согласно материалам дела, они планировали также взорвать памятник Ленину.

Украинский режиссер вину не признал. Его отправили отбывать приговор в колонию «Белый медведь» в Лабытнанги. В середине мая 2018 г. он объявил голодовку, потребовав отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева со ссылкой на источник сообщила в Facebook, что самолет с Сенцовым на борту вылетел из Салехарда. «Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все!» – писала она. Позже Ивлева допустила, что ее источник мог быть дезинформирован, поскольку подтверждения этой информации не появилось. Утром 12 августа главное управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу официально опровергло информацию о том, что Сенцов покидал колонию.