Памфилова посоветовала КПРФ «не проспать» подготовку к пенсионному референдуму
КПРФ следует активнее регистрировать инициативные группы в регионах для проведения референдума по повышению пенсионного возраста, призвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Вместо того чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них [пока что лишь] две группы зарегистрированы – в Алтайском крае и Иркутской области, – сказала Памфилова журналистам. – Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы».
Памфилова не видит «никаких препятствий» для инициаторов референдума. А конкурирующие за его проведение группы могут объединиться, сказала она. «Все зависит от их самоорганизации, умения договариваться и желания реально проводить референдум. По крайней мере, прежде чем априори обвинять власть и домышлять о всяких кознях, сначала доведите до ума первый этап», – заявила Памфилова.
В августе ЦИК одобрил вопросы для референдума о пенсионном возрасте сначала трех инициативных групп – из Москвы (заявку подал кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов), Подмосковья (активисты Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова) и Алтайского края (КПРФ). Позже ЦИК одобрил схожие вопросы от двух инициативных групп общественников из Нижегородской и Вологодской областей. Все пять групп предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.
После одобрения вопросов региональные избиркомы должны зарегистрировать инициативные группы. Те, в свою очередь, в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удалось, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.
По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин