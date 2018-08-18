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В Германии начались переговоры Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе, который расположен в 70 км от Берлина.

Путин прибыл к месту встречи на автомобиле, в связи с чем на всем участке дороги от аэропорта до резиденции были усилены меры безопасности. Местные жители развернули на дороге плакат с надписью на русском языке: «Президент Путин, добро пожаловать в Мезеберге у друзей. Россия вперед!» Некоторые повесили на кустарниках рядом с домами небольшие российские флаги.

CLEMENS BILAN / EPA / TASS Плакат возле резиденции Меркель

Меркель встретила российского президента на крыльце резиденции, они пожали друг другу руки и прошли внутрь, чтобы сделать совместную фотографию. Также Путин расписался в гостевой книге.

После этого лидеры двух стран вернулись во двор резиденции, чтобы до начала переговоров сделать заявление для прессы, во время которого обозначили основные темы сегодняшних переговоров.

Меркель заявила, что собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине и отправку миротворцев ООН в Донбасс. Она выразила надежду на то, что к началу учебного года на Украине вновь установится перемирие. Также канцлер намерена поговорить с президентом России о ядерной сделке с Ираном, которую, по ее словам, необходимо сохранить. Кроме того, темой переговоров станет газопровод «Северный поток — 2». По мнению Меркель, даже после его запуска Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера газа. Еще один вопрос, который стороны хотят обсудить, — это ситуация в Сирии. Меркель отметила, что сейчас важнее всего избежать гуманитарной катастрофы в этой стране.

Путин поддержал слова Меркель о сохранении ядерной сделки с Ираном. Говоря о «Северном потоке — 2», он отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Президент отметил, что потребление российского газа постоянно увеличивается, в этом году оно уже выросло на 13%. При этом Россия всегда была надежным поставщиком, вносила и вносит вклад в энергобезопасность Европы.

В Сирии, по словам Путина, в первую очередь нужно помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы. Также Путин выразил надежду на улучшение ситуации на Украине, при этом он подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям по-прежнему нет.

Планировалось, что переговоры начнутся в 18.45 по местному времени (19.45 мск), но Путин немного задержался. Перед тем, как прилететь в Берлин, он заехал в австрийский Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Путин пробыл там около часа. Президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Перед отъездом Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии